बिग बॉस 11 फिनाले: ‘भाबीजी’ के बाद अब ‘नागिन’ बनीं शिल्पा शिंदे, फिनाले में दिखेगी विकास से दुश्मनी

@biggboss_world @biggboss_world @biggboss_world Finale performance of #shilpashinde and #vikasgupta ____________ #biggboss11 #shilpashinde #vikasgupta #hinakhan #priyanksharma #priyank #arshikhan #benafsha #luvtyagi #sapnachaudhary #bb11 #colors #biggboss #salmankhan

A post shared by biggboss fc (@biggboss_world) on Jan 13, 2018 at 3:28am PST