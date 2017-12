Bigg Boss 11: कैप्टन बनने के लिए अड़ी अर्शी खान, बोलीं- शिल्पा को नहीं बनने दूंगी

बिग बॉस 11 में कल रात प्रसारित हुए एपिसोड में घरवालों के बीच कैप्टन बनने को लेकर बहस देखने को मिली। बिग बॉस ने घर की कैप्टन अर्शी खान से कहा कि वह लग्जरी बजट टास्क की विजेता टीम के चारों सदस्यों और टास्क के संचालक पुनीश शर्मा में से किन्हीं दो सदस्यों का नाम बताएं, जो इस हफ्ते कप्तान बनने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन इसका फैसला सिर्फ अर्शी नहीं बल्कि विजेता टीम के सदस्य शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता और लव त्यागी की आपसी सहमती से होना था। कैप्टन बनने की दौड़ में आने के लिए चारों अपना-अपना नाम लेने लगते हैं। इस दौरान अर्शी खुद को दोबारा कप्तान बनाने के लिए अड़ जाती हैं। वहीं शिल्पा कहती हैं कि वह कभी कप्तान नहीं बनी हैं इसलिए इस बार उन्हें बनना है। लेकिन अर्शी साफ कह देती हैं कि वह शिल्पा को तो बिल्कुल नहीं बनने देंगी।

