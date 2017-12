bigg boss 11: हिना को प्यार से मिला रोहन मेहरा का इशारा, दीदी बाहर वालों का नाम मत लो!

बिग बॉस के घर में टीवी स्टार हिना खान जगमगा रही हैं। आए दिन वह ट्रोल होती रहती हैं और खबरों में बनी रहती हैं। घर के अंदर हिना खान के रवैये से कोई खुश तो कोई नाखुश है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार बिग बॉस के दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पिछले दिनों हिना को ट्विटर पर खूब ट्रोल किया गया। हिना को घर के अंदर रोने के लिए ट्रोल किया गया। तो कभी घर से बाहर दूसरे टीवी स्टार्स का नाम लेकर चुगलियां करने के लिए उन्हें ट्रोल किया गया।

इतना ही नहीं हिना के ऐसे रवैये को हड़काते हुए बाहर बिग बॉस देख रहे कुछ टीवी सेलेब्स ने उन्हें काफी कुछ कहा। करण पटेल, गौहर खान, किश्वर मर्चेंट, काम्या पंजाबी ने हिना के खिलाफ ट्विटर पर कई पोस्ट भी किए। अब 9 दिसंबर के एपिसोड यानी ‘वीकेंड का वार’ में कुछ टीवी सेलेब्स घर के अंदर पधारे। इनमें रोहन, करण पटेल और करिश्मा तन्ना ने घर में शिरकत की। करण हिना के लिए पहले भी सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं।

