Bigg Boss 11: घर में हुई पुनीश के पिता और शिल्पा शिंदे की मां की एंट्री, भावुक हुए सभी कंटेस्टेंट, WATCH VIDEO

Bigg Boss 11: कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 का सफर जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे घर के भीतर होने वाली चीजें और ज्यादा नाटकीय व भावनात्मक होती जा रही हैं। दर्शकों के लिए जल्द ही बिग बॉस का एक ऐसा एपिसोड प्रसारित होता जो संभव है कि कई दर्शकों के दिलों को छू जाए। इस एपिसोड में पुनीश के पिता और शिल्पा शिंदे की माता जी घर के भीतर जाएंगी और घर के भीतर कई हफ्तों से बंद इन कंटेस्टेंट्स के लिए यह लम्हा बहुत ही भावुक कर देने वाला होगा। जानकारी के मुताबिक यह एक लक्जरी बजट टास्क होगा जिसमें घर वालों को बिग बॉस स्टेच्यू गेम खिलाएंगे और इसी दौरान उनके पेरेंट्स की घर में एंट्री कराई जाएगी।

कलर्स टीवी के वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से इसकी एक छोटी सी झलक शेयर की गई है। वीडियो में आप शिल्पा शिंदे की मां को घर के भीतर प्रवेश करते देख सकते हैं। घर के भीतर जाकर शिल्पा की मां ने सभी कंटेस्टेंट्स से यह निवेदन किया कि यदि वह शिल्पा को ‘मां’ कहते हैं तो उन्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए। शिल्पा शिंदे और घर के बाकी कंटेस्टेंट्स शिल्पा को उनकी मां से मिलते देख भावुक होते नजर आते हैं। उधर पुनीश के पिता भी घर के भीतर पहुंचते हैं। अंग्रेजी न्यूज पोर्टल ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पुनीश के पिता और शिल्पा की मां के अलावा विकास गुप्ता की मां और प्रियांक की गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल घर के भीतर मेहमान के तौर पर प्रवेश करेंगी।

Shilpa Shinde's mother visits the #BB11 house & she has some wise words for all the housemates! Tune in tomorrow to watch what she has to say! #BBSneakPeek pic.twitter.com/4pkvAeEYEG

— COLORS (@ColorsTV) December 6, 2017