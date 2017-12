कलर्स के विवादित शो बिग बॉस में जहां हर शनिवार या रविवार को एक सदस्य घर से बाहर जाता है। वहीं सोमवार को यह फैसला हो जाता है कि इस हफ्ते किस सदस्य पर बाहर जाने का खतरा मंडरा रहा है। कल प्रसारित हुए एपिसोड में घर सदस्य विशेष मेहमान मीका सिंह के साथ क्रिसमस मनाते हुए देखे गए थे। आज के एपिसोड में बिग बॉस घरवालों को लग्जरी बजट टास्क देते हैं, जिसकी मदद से ही इस हफ्ते नॉमिनेशन होंगे। हितेन तेजवानी के बाहर जाने के बाद इस हफ्ते एक और चौंकाने वाला एनिमिनेशन हुआ और अर्शी खान घर से बाहर हो गईं।

अर्शी को उम्मीद थी कि वो टॉप 5 या 3 तक पहुंचेगी। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। हैरानी वाले एविक्शन के बाद बिग बॉस आज के एपिसोड में घरवालों को एक मजेदार टास्क देते हैं। इस टास्क में घरवालों को गार्डन एरिया में रखे डोम में 42 मिनट का समय बिताना है। उन्हें अपने अंदाजे से 42 मिनट डोम के अंदर रहना है। वहीं बाकी सदस्यों को उनका ध्यान भटकाना है ताकि वो समय का सटीक अंदाजा ना लगा पाएं। जो सदस्य ठीक समय पर डोम से बाहर आ जाएगा वो नॉमिनेट होने से बच जाएगा।

Exclusive! Priyank Sharma And Luv Tyagi Have been Nominated!

