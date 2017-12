बिग बॉस 11: हितेन की पत्नी गौरी प्रधान ने ली हिना और विकास की क्लास, अर्शी से कहा- ‘नो प्रॉब्लम’

रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 में इस हफ्ते कंटेस्टेंट को मिला लग्जरी बजट टास्क अब काफी इंट्रस्टिंग होता जा रहा है। गुरुवार को शो में कुछ कंटेस्टेंट के घरवालों की एंट्री देखने को मिली थी वहीं आज भी शो में ये सिलसिला जारी रहेगा। आज हितेन तेजवानी की पत्नी एक्ट्रेस गौरी प्रधान घर में एंट्री लेती नजर आएंगी। जहां वह हितेन के दोस्त विकास गुप्ता और हिना खान पर नाराजगी दिखाएंगी वहीं शो में हितेन के साथ फ्लर्ट करने वाली अर्शी खान को गौरी एंटरटेनिंग बताती नजर आने वाली हैं।

बिग बॉस के ट्विटर अकाउंट पर आज शो का एक प्रोमो वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें हितेन की पत्नी गौरी प्रधान की एंट्री को दिखाया गया है। गौरी घर में आते ही सबसे पहले पुनीश शर्मा से मिलती हैं और उन्हें हितेन का साथ देने के लिए धन्यवाद भी कहती हैं। इसके बाद वह शिल्पा शिंदे को गले लगाकर कहती हैं कि आप इस घर की सबसे कम उम्र की मां हैं। घर के अंदर आते ही गौरी हितेन को गले लगाकर रोती हैं। वह कहती हैं कि मुझे लगा था मैं रोऊंगी नहीं लेकिन आपसे इतने दिन तक दूर नहीं रही। इस दौरान हितेन के भी आंसू छलक उठते हैं।

