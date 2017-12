Bigg Boss 11: हिना खान ने विकास गुप्ता पर लगाया आरोप, बोलीं- ऐसे टच नहीं कर सकते

बिग बॉस 11 में कप्तान बनने के टास्क के दौरान हिना खान ने विकास गुप्ता पर एक गंभीर आरोप लगाया है। हिना ने टास्क के दौरान विकास पर उनको टच करने का आरोप लगाया। बिग बॉस ने इस हफ्ते घरवालों को कप्तान बनने के लिए एक टास्क दिया है जिसका नाम बीबी पोल्ट्री फॉर्म है। इस टास्क के दौरान घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। टास्क में घरवालों को कप्तान बनने की दौड़ में बने रहने के लिए अपने चेहरे वाले अंडे को बचाना है। जबकि घर के अन्य सदस्य उस अंडे को स्विमिंग पूल में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी टास्क के दौरान जब विकास गुप्ता अपने चेहरे के अंडे को बचा रहे थे उसी दौरान हिना ने उनपर ये आरोप लगा दिया।

.@lostboy54 is out of the captaincy race! Find out how he reacts, tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/KErg0vk3Qg

— COLORS (@ColorsTV) December 20, 2017