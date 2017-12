बिग बॉस 11: हितेन तेजवानी के बाहर होने पर पत्नी गौरी ने दिया यह रिएक्शन

दर्शकों के साथ ही सलमान खान को कल वीकेंड का वार में उस समय शॉक लगा जब घरवालों ने हितेन तेजवानी की बजाए प्रियांक शर्मा को सुरक्षित करने का फैसला लिया। इसके बाद टीवी के आदर्श बेटे को घर से बाहर जाना पड़ा। घर के अंदर हितेन की छवि एक ऐसे शख्स की थी जो हमेशा शांति बनाए रखना चाहते थे और किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ते थे। होस्ट सलमान ने हितेन को कहा था कि आपने खेल को बहुत ही सम्मान और गरिमा के साथ खेला है। जहां विकास गुप्ता, अर्शी खान और पुनीश शर्मा ने हितेन के फेवर में वोट किया। वहीं शिल्पा शिंदे, आकाश ददलानी, लव त्यागी और हिना खान ने प्रियांक को वोट दिया।

बहुत से लोगों का मानना है कि शिल्पा की वजह से हितेन बाहर गए हैं क्योंकि उन्हें हितेन के घर के अंदर रहने से खतरा था। अपने पति के बाहर आने के बाद पत्नी गौरी प्रधान ने ट्विट किया। उन्होंने लिखा- उनकी पत्नी बनकर गौरवान्वित हूं। हितेन को वापस लाओ। पिछले हफ्ते एक्ट्रेस अपने बच्चों के साथ घर के अंदर गई थीं। जहां उन्होंने शिल्पा से कहा था कि वो बहुत अच्छी हैं और अच्छे तरीके से गेम खेल रही हैं। अब देखना होगी कि शिल्पा के इस कदम पर गौरी क्या रिएक्शन देती हैं।

Proud to be his wife!!#BringBackHiten

— Gauri Pradhan (@gpradhan7774) December 17, 2017