Bigg Boss 11: महिलाओं के अंडरगारमेंट्स सूंघने के आरोपी आकाश ददलानी का सपोर्ट कर ट्रोल हुईं एक्ट्रेस गौहर खान

पिछले दिनों बिग बॉस के घर में आकाश ददलीनी पर आरोप लगाए गए थे कि वह शिल्पा शिंदे को जबरन छूते हैं। वहीं यह भी कहा गया था कि वह महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स भी सूंघते हैं। 10 जनवरी के एपिसोड में भी शिल्पा को सुबह के वक्त आकाश ने गले लगाया था। वहीं शिल्पा ने आकाश को ऐसा करने से मना किया था और वह नाराज हो गई थीं। अब टीवी पर यह सब देख एक्ट्रेस गौहर खान आकाश के सपोर्ट में आगे आईं।

गौहर ने ट्वीट कर कहा, ‘आकाश ने कुछ गलत नहीं किया। रियली सैड.. वह पूरी तरह से प्योर हार्ट है।’ गौहर खान के इस ट्वीट के सामने आने के बाद लोगों ने ट्विटर पर गौहर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस पर कई यूजर्स ने गौहर को रिप्लाई किया। एक यूजर लिखता है, ‘ना का मतलब ना होता है। इस लड़के को समझ आना चाहिए। उसको बलने वाली चाहे परिचित हो, फ्रेंड होस गर्लफ्रेंड हो। या बीवी हो, ना का मतलब ना है।’

दूसरा ट्विटर यूजर लिखता है, ‘क्या तुमने आकाश का हग करने का तरीका देखा? आप कैसे कह सकती हो कि वह गलत नहीं? डबल स्टैंडर्ड।’ एक यूजर कहती है, ‘आकाश लड़का है ना कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है।’ एक यूजर ने कहा, ‘क्या तुम वाकयी आकाश को सपोर्ट कर रही हो? वाओ..हैंड्स ऑफ। आपको लगता है शिल्पा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आपने शायद पूरा एपिसोड ठीक से देखा ही नहीं। वो क्यों उन्हें प्रताड़ित कर रहा है।’

Aakash didn’t do anything wrong…. Really sad … Over reactionAakash , purest heart — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) January 10, 2018

Did you seen Akash hug? Then how you can say he was wrong ? Double standards — pratik punewar (@pratikrockz99) January 10, 2018

NO MEANS NO

These boys must realise, 'No' ka matlab 'No' hota hai. Use bolne wali ladki koi parichit ho, friend ho, girlfriend ho, koi s*x worker ho ya apki apni biwi hi kyu na ho. 'No' means 'No'. And when someone says so you STOP!#bb11@isalilsand @HerdHUSH @RealVinduSingh pic.twitter.com/QBfYFWhEX2 — Tj mehra (@hartej_mehra) January 10, 2018

