बिग बॉस के घर में बुधवार 3 जनवरी के एपिसोड में खेले जा रहे टास्क ‘टिकट टु फिनाले’ अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा। इस शो में अब केवल 6 कंटेस्टेंट्स ही रह गए हैं जिसके चलते खेल और भी इंट्रस्टिंग बन गया है। बिग बॉस ने घर सदस्यों को ‘टिकट टु फिनाले’ के जरिए सीधे फिनाले में जाने का मौका दिया है। लेकिन ये मौके इन 6 घर सदस्यों में से किन्हीं दो को ही मिलेगा। इसके चलते घर में सभी इस टास्क में जीतने की पूरी-पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वहीं घर में इस बीच हिना और लव के बीच भी झड़प होती है।

दोनों के बीच पुनीश का बैग खाली करने को लेकर लड़ाई हो जाती है। फिलहाल सबके मन में ये सवाल है कि ‘टिकट टु फिनाले’ आखिर किस-किस की झोली में आकर गिरेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि शो में लव त्यागी और पुनीश शर्मा को ‘टिकट टु फिनाले’ जीतने का मौका मिलेगा। ट्विटर अकाउंट ‘द खबरी’ के अनुसार, सेलेब्स हिना खान और शिल्पा शिंदे को पीछे छोड़ते हुए कॉमनर लव त्यागी और पुनीश शर्मा दोनों ‘टिकट टु फिनाले’ टास्क जीत जाएंगे।

बता दें, इस टास्क को करने में अब घरवालों के बीच बैग को लेकर तनातनी हो रही है। आकाश हिना का बैग खाली कर रहे हैं तो हिना कभी आकाश तो कभी लव का बैग खाली करती हैं। इस बीच हिना और लव की बहस भी हो जाती है। गेम में हिना और शिल्पा एक तरफ नजर आती हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई भी दिखाई देती हैं। शिल्पा कहती हैं कि वह अंत में एक कॉमनर और एक सेलिब्रिटी चाहती हैं। वहीं हिना खीजती हुई कहती हैं कि वह दोनों सेलिब्रिटी ही चाहती हैं।

Finally It will be Battle of Celebrities i.e Hina Khan and Shilpa Shinde Vs Commoners i.e Luv Tyagi and Puneesh

Commoners will emerge Winner in the battle as Puneesh and Luv will win the task.

