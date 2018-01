लव त्यागी के फैंस की बिग बॉस के मेकर्स को धमकी, उसे एलिमिनेट किया तो नहीं देखेंगे यह शो

बिग बॉस के घर में हाल ही में एक ट्विस्ट देखने को मिला। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए सदस्य लव त्यागी, शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता और हिना खान को मुंबई के एक मॉल में ले जाया गया। इस दौरान इन चारों के लिए पब्लिक से वोटिंग कराई गई। लेकिन बिग बॉस देखने वालों को इस शो के मेकर्स से एक शिकायत होने लगी है। दरअसल, फैंस का आरोप है कि लव को घर से बेघर करने के लिए बिग बॉस मेकर्स ने इस तरह की प्लानिंग की थी। बिग बॉस देखने वालों का कहना है कि इस हफ्ते लव को घर से बेघर करने के लिए प्लॉटिंग की जा रही है।

ज्ञात हो लव और पुनीश ‘टिकट टू फिनाले’ टास्क में अच्छा करने के बाद म्यूजियम टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। वहीं दर्शक बिग बॉस के मेकर्स से ‘मॉल में वोटिंग करवाने’ को लेकर नाराज हैं। दर्शकों का मानना है इन सब से इस हफ्ते लव पर घर से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। इसके चलते कई ट्विटर फैंस ने ट्वीट कर कहा है कि बिग बॉस ने टास्क को कुछ इस तरह से बनाया कि लव जीत न सकें।

बता दें, बिग बॉस फिनाले होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी घरवाले ‘टिकट टू फिनाले’ जीतने के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं इस बीच बिग बॉस के अंदर बचे सदस्यों को घर से बाहर निकलने का मौका भी मिला। सभी को बिग बॉस मुंबई के एक मॉल लेकर गए। इस हफ्ते बेघर होने के लिए लव त्यागी, विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे और हिना खान नॉमिनेट हुए हैं। चारों को ऑडियंस से लाइव वोटिंग के लिए यहां लाया गया था क्योंकि इस हफ्ते वोटिंग लाइन्स बंद है। जिस सदस्य को लाइव वोटिंग में दर्शकों से कम वोट मिलेंगे उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा।

Tht Museum task ws not at all easy for #Luv n Puneesh,N tht ws d most useless Task! @BiggBoss is playing so dirty thy r tryin really hard to evict #Luv todays task ws a part of it! There ws no point of tht Task! #UnfairDecisionForLuv #UnfairDecisionForLuv — AREEN(LUVholic) (@AreenaK82809429) January 4, 2018

Ofcourse if online voting would’ve happened Luv ko vote Hina & Vikas se bhi zada aate !!!#UnfairDecisionForLuv — Vishav (@vishav_d) January 5, 2018

I will un install voot app #UnfairDecisionForLuv #LuvTyagi #SupportLuvTyagi @colorstv proov that u r not scripted — #UnfairDecisionForLuv (@Dibyanshu019) January 5, 2018

Vikas 14th week me nahi gaya to next week jayeg This whole MALL KAAND WAS PLANNED TO SAVE YOUR VIKKU! Don’t you get it?

He was in the nomination along with #Shilpa #Hina & #Luv #BB11 #BiggBoss11 #Shilpa #ShilpaShinde — Krut (@RealKruti101) January 5, 2018

Hardwork that went into #Luvtyagi ‘s elimination: 1) Cheap tricks by Colors and Vikas’s PR team. 2) Almost all TV celebs supporting #Vikasgupta for work 3) Unfair voting. 4) False Rumours. 5) @BiggBoss 6) Contant humiliation and being deemed unworthy #Unfairdecisionforluv — Yasir Amin (@Yasiramin_7) January 5, 2018

