Bigg Boss 11: बिग बॉस के घर में होगा बड़ा धमाल, लव, विकास, हिना और शिल्पा जा पहुंचेंगे मुंबई के मॉल!

बिग बॉस सीजन 11 अब जल्द ही अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। शो में केवल 6 कंटेस्टेंट्स ही रह गए हैं। वहीं खबर है कि ‘टिकट टु फिनाले’ टास्क लव और पुनीश जीतेंगे। इस बार घर से बेघर होने के लिए हिना खान, शिल्पा शिंदे, लव त्यागी और विकास गुप्ता नॉमिनेटेड हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चारों घर से बाहर जाएंगे- लेकिन पब्लिक से वोट अपील करने के लिए। जी हां, बिग बॉस के मेकर्स ने शो को एक खास और अनोखा मोड़ देने के लिए ऐसा करने का प्लान किया है। इस हफ्ते के लिए वोटिंग लाइंस क्लोज हैं। वहीं ‘वीकेंड का वार’ में इन लोगों के लिए लाइव वोटिंग कराई जाएगी।

लेकिन ट्विस्ट ये होगा कि नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को घर से बाहर मुंबई के मॉल इनॉर्बिट लाया जाएगा। इस दौरान ये कंटेस्टेंट्स मॉल के अंदर घूमने आए लोगों से वोट की अपील करेंगे। साथ ही ये कंटेस्टेंट्स ये भी बताएंगे कि आखिर वह गेम में जमे रहने के हकदार क्यों है? इसके चलते बेलेट बॉक्स के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। जिसे सबसे कम वोट्स मिलेंगे वह घर से बेघर हो जाएगा।



ट्विटर अकाउंट द खॉबरी के अनुसार, ‘4 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स मुंबई के इनॉर्बिट मॉल जाएंगे। इस दौरान पब्लिक से वोटिंग कराई जाएगी। जिसे कम वोट्स मिलेंगे वह घर से बाहर हो जाएगा।’ वहीं सुनील ठाकुर नाम के ट्विटर अकाउंट से भी एक ट्वीट किया गया है। इसमें लिखा गया है, ‘डीटी- टुडे, 04/01/18 गुरुवार, समय 2 बजे से पहले, इनॉर्बिट मॉल वोट करने आएं।’

Exclusive : 4 Nominated Contestant Will Reach to Mumbai Inorbit Mall for Seeking Votes from Fans! Least votes gainer will be evict from the show. #BB11 #BiggBoss11 pic.twitter.com/asZsuUm1KK

— The Khabari (@the_khabari) January 4, 2018