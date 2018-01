Bigg Boss 11: हिना और लव की ’13 हफ्ते’ पुरानी दोस्ती में आई दरार, बुरी तरह झगड़े ‘बेस्ट फ्रेंड्स’!

बिग बॉस के घर में हिना खान और लव त्यागी की पुरानी दोस्ती में दरार आ गई है। जी हां, हाल ही के एपिसोड में दोनों अच्छे दोस्तों को टास्क में बुरी तरह से लड़ते देखा गया। दरअसल बिग बॉस ने घरवालों को टिकट टु फिनाले जीतने का मौका दिया है। इसको लेकर अब सब इंडिविजुअल खेलने की बात कर रहे हैं। ऐसे में लव और हिना के बीच झगड़ा हो जाता है। हिना लव के साथ मस्ती लेती हैं, इस दौरान बात आगे बढ़ जाती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है।

दरअसल, लव के पास पुनीश का बैग होता है। लव पुनीश को कहते हैं कि वह उनका बैग खाली नहीं होने देंगे अगर वे लव को सेफ रखेंगे तो। लेकिन हिना पुनीश का बैग खाली करने की कोशिश में लगी होती हैं। लव इस बात से नाराज हो जाते हैं। ऐसे में लव और हिना अपनी 13 हफ्ते पुरानी दोस्ती को भी भूल जाते हैं और झगड़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान हिना लव को चिढ़ाने के लिए कहती हैं कि लव डरपोक है। वहीं लव भी हिना को रिएक्शन देते हैं। लव हिना से बहुत खफा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम हो डरपोक।

बता दें, बिग बॉस ने टास्क दिया है कि घरवालों को गार्डन एरिया में बनाए गए पहाड़ पर चढ़ना है। वहीं उन्हें घर सदस्यों के नाम के बैग भी पकड़ाए जाते हैं। पहाड़ में चढ़ते वक्त जिसका बैग खाली होगा वह राउंड से बाहर हो जाएगा। ऐसे 3 राउंड खेलने पर जिसके पास भरे बैग बचे होंगे वह जीत जाएंगे और फिनाले में पहुंच जाएंगे।

Luv Tyagi aur @eyehinakhan ke beech hua jhagda! Find out why, tonight at 10:30 PM on #BB11. pic.twitter.com/qDXAH488oc

— COLORS (@ColorsTV) January 3, 2018