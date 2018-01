Bigg Boss 11: ‘टिप टिप बरसा पानी’ पर पुनीश और बंदगी ने किया जोरदार डांस, देखें वीडियो

एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे कलर्स चैनल के रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 की विजेता बनीं। रविवार रात को शो के ग्रांड फिनाले में सलमान खान ने शिल्पा को विजेता घोषित किया। बिग बॉस के ग्रांड फिनाले में शिल्पा और विकास की परफॉर्मेंस के अलावा अगर किसी ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी तो वह हैं पुनीश शर्मा और बंदगी कालरा। ये दोनों इस शो में एक दूसरे के साथ रिलेशन को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। शो के चार फाइनलिस्ट में से एक पुनीश ने कल फिनाले के दौरान बंदगी के साथ एक रोमांटिक परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद से दोनों चर्चा में हैं।

कल फिनाले के दौरान पुनीश बाकी तीनों कंटेस्टेंट से पहले शो से बाहर हो गए। इसके बाद दर्शकों को पुनीश और बंदगी की परफॉर्मेंस दिखाई गई। ये दोनों अक्षय कुमार और रवीना टंडन के फेमस गाने ‘टिप टिप बरसा पानी’ पर थिरकते नजर आए। इनकी ये सिजलिंग परफॉर्मेंस काफी चर्चा में रही। इस गाने पर डांस करते हुए बंगदी पीले रंग की साड़ी में बेहद हॉट लग रही थीं। दोनों पानी से भीगे हुए थे और पुनीश बंदगी की जोड़ी ने इस गाने पर बेहद हॉट परफॉर्मेंस दी।

Lovebirds Puneesh Sharma and @BandgiK give a sizzling performance on 'Tip Tip Barsa Paani'. Don't miss their chemistry only on the #BB11Finale #BBSneakPeek #BiggBoss11Winner #BandagiKalra #PuneeshSharma @supportpuneesh @Puneesh4353 @BiggBoss pic.twitter.com/d3lmTYvLYe

