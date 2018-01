सलमान खान ने अर्शी खान की कराई बॉलीवुड में एंट्री, फिल्म में ‘बाहुबली’ के साथ आएंगी नजर

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 का फिनाले हो चुका है। बिग बॉस की विनर ट्रॉफी शिल्पा शिंदे के नाम हो चुकी है। बिग बॉस का यह सीजन काफी विवादों में रहा। बिग बॉस कंटेस्टेंट अर्शी खान को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अर्शी खान की बॉलीवुड में एंट्री होने जा रही है। इस बात की जानकारी अर्शी खान ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। अर्शी खान की बॉलीवुड में एंट्री ‘दबंग’ खान यानी की सलमान खान ने कराई है। खबरों की मानें तो फिल्म में अर्शी खान ‘बाहुबली’ प्रभास के साथ नजर आ सकती हैं। बिग बॉस शो में अर्शी खान, शिल्पा शिंदे के साथ लड़ाई करती हुई नजर आ चुकी है। अर्शी शो के ज्यादातर कंटेस्टेंट्स से लड़ते हुए नजर आ चुकी हैं, हालांकि वह विकास गुप्ता की काफी करीबी दोस्त रहीं।

अर्शी खान ने बॉलीवुड में एंट्री करने की जानकारी देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”अर्शी खान को एक बड़ी फिल्म के लिए साइन किया है, जिसमें प्रभास भी नजर आने वाले हैं। थैंक्यू सलमान खान, थैंक्यू कलर्स टीवी।” अर्शी खान बिग बॉस के शो में कई बार बॉलीवुड में काम करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, अर्शी खान को खतरों के खिलाड़ी के अगले सीजन के लिए अप्रोज किया गया है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रुप से घोषणा नहीं हुई है।

#ArshiKhan signed on for a big film project also starring Prabhas. Thank you @BeingSalmanKhan @ColorsTV @EndemolShineIND @BiggBoss. Special thanks to #NevadaPutman

— Arshi Khan (@ArshiKOfficial)

बता दें कि अर्शी हाल ही में एंटरटेनमेंट की रात शो में बिग बॉस कंटेस्टेंट विकास गुप्ता, पुनीश शर्मा और शिल्पा शिंदे के साथ नजर आ चुकी हैं। अर्शी खान बिग बॉस में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही थीं। अर्शी खान और हिना खान के बीच होने वाली लड़ाई को भी दर्शकों ने पसंद किया था। हालांकि अर्शी बिग बॉस सीजन 11 के टॉप 4 में शामिल नहीं हो सकी थीं।