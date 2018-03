बिग बॉस11 : हिना खान के संगीन आरोप, ‘अर्शी खान को मर्द चाहिए, वह कैरेक्टरलेस’

कल बिग बॉस के घर में घरवालों को लग्जरी बजट टास्क दिया गया था। इस टास्क का नाम बीबी अदालत था। इसमें हितेन और अर्शी को पति पत्नी का किरदार निभाना था जिन्होंने अदालत में तलाक की अर्जी दायर की हुई है। दूसरे घरवालों को भी ऐसे ही किरदार निभाने थे। जहां हिना हितेन की बहन बनी थीं तो प्रियांक और लव त्यागी उनके भाई के रोल में थे। वहीं शिल्पा शिंदे ने अर्शी की मां का तो पुनीश और विकास उनके भाई के किरदार में थे। सपना चौधरी और बंदगी कालरा को जज की और बीबी अंदालत के संचालक की भूमिका निभाने को मिली थी।

हिना अपने भाई हितेन की तरफ से तो विकास अर्शी की तरफ से वकील बनकर केस की पैरवी करते हैं। विकास हितेन के भाई लव को बददिमाग करार देते हैं वहीं हिना अर्शी को चरित्रहीन कहती हैं। सबसे पहले कठघरे में प्रियांक शर्मा आते हैं। हिना उनसे पूछती हैं कि प्रियांक विस्तार से बताइए की आपकी भाभी ने आपके साथ किया-क्या किया है। जिसपर शर्मा कहते हैं को वो फ्लर्ट करती हैं। जिस तरह से वो एक्सरसाइज करती हैं वो उत्तेजित करने वाली होती है। प्रियांक अर्शी को चीप बोलते हैं।

The #BB11 housemates get their luxury budget task for the week! Witness all the drama, tonight at 10:30 PM. #BBSneakPeek pic.twitter.com/Fj8XrNFsTU

— COLORS (@ColorsTV) November 21, 2017