बिग बॉस 11 में बड़ा टि्वस्ट, घर में फिर होने जा रही अर्शी खान की एंट्री!

कलर्स चैनल का रिएलिटी शो बिग बॉस 11 अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। अब इस शो के आखिरी हफ्ते में सिर्फ पांच कंटेस्टेंट ही बाकी रह गए हैं। वहीं अब शो में कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन अर्शी खान की दोबारा एंट्री होने जा रही है। वह कुछ दिन पहले ही शो के बाहर हुईं थी। अर्शी जब तक इस शो में थीं तब तक अपने स्टाइल और बातों की वजह से चर्चा में रहीं। शो से एलिमिनेट होने के बाद से ही खबरें आ रही थीं कि अर्शी शो में वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री ले सकती हैं। अब बिग बॉस के आखिरी हफ्ते में उन्हें एक बार फिर शो का हिस्सा बनाया जा रहा है।

अर्शी शो की शुरुआत से ही एक्टर हितेन तेजवानी से फ्लर्ट करने की वजह से चर्चा में रही थीं। लेकिन कम वोट मिलने की वजह से वह दो हफ्ते पहले शो से बाहर हो गई थीं। अर्शी शो के दौरान एक अच्छी एंटरटेनर साबित हुईं। अब इसके आखिरी हफ्ते में उन्हें एक बार फिर घर में दाखिल होने का मौका दिया जा रहा है लेकिन अबकि वह एक कंटेस्टेंट के रूप में नहीं बल्कि एक गेस्ट के रूप में एंट्री ले रही हैं। वह शो के आखिरी दौर में बाकी बचे सभी कंटेस्टेंट को एक टास्क देती दिखेंगी। ये टास्क घरवालों के लिए कोई साधारण टास्क नहीं बल्कि एक कठिन टास्क साबित होता दिखेगा।

शो की बिगेस्ट एंटरटेनर रहीं अर्शी खान आज प्रसारित होने वाले एपिसोड में घर के अंदर दाखिल होंगी। आते ही वह अपने दोस्त विकास गुप्ता को सपोर्ट करती नजर आएंगी। वह शो में घरवालों को एक ऐसा टास्क देंगी जिसमें उन्हें अपने स्तर से एकदम नीचे आकर दूसरे कंटेस्टेंट को परेशान करना होगा। शो के प्रोमो वीडियो में पुनीश शर्मा शिल्पा शिंदे की सेंडल छिपाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे। वह कहते दिखते हैं कि मैं फिनाले तक तुम्हें ऐसे ही बिना सेंडल के जाते देखाना चाहता हूं। वहीं शिल्पा विकास गुप्ता की जैकेट को अपने हाथ में लिए जाती दिखीं। अर्शी इस दौरान शिल्पा से कहती हैं कि मुझे मजा नहीं आया और नीचता पर आओ। इस टास्क के दौरान भी अर्शी अपने चिर-पिरचित अंदाज में सबको परेशान करेंगी। देखना काफी दिलचस्प होगा कि अर्शी के इस टास्क को पूरा करने में कौन सफल होगा।

