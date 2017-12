बिग बॉस 11: शर्टलेस आकाश ददलानी ने शिल्पा शिंदे को जबरदस्ती किया KISS, देखें वीडियो

बिग बॉस के घर में आपको रोजाना नए झगड़े होते हुए दिख जाते हैं। इसके अलावा यहां लोगाों की दोस्ती बनती और बिगड़ती रहती है। घर के अंदर आकाश ददलानी एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत ज्यादा क्रेजी हैं। इसके अलावा उन्हें जो स्पेस मिल रहा है उन्हें उसका इस्तेमाल करना भी ठीक तरह से नहीं आता है। कुछ दिनों पहले उन्होंने अर्शी खान को खुद पर लोशन लगाने और तौलिया लपेटकर घर के अंदर घूमने के लिए कहा था। अब उनका एक विडियो सामने आया है जिसमें वो शिल्पा ‘मां’ को जबर्दस्ती किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शिल्पा शिंदे फैन क्लब ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसकी शुरुआत में शिल्पा शिंदे और पुनीश शर्मा आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक्ट्रेस मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद आकाश जबर्दस्ती जाकर उन्हें होठों के पास किस कर लेते हैं। इसके बाद शिल्पा काफी गुस्से में आ जाती हैं और आकाश को डांटते हुए खुद से दूर रहने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वे उसे थप्पड़ मार देंगी।

Wtf? This is totally Sexual Harassment. What a shameful act by Akash Dadlani. @BeingSalmanKhan Sir, you need to take action. Bigg Boss isn’t a safe place for women right now. Mr. Akash Dadlani you’ll have to pay for this stupid act. #EvictAkashDadlani #JusticeForShilpa #BB11 pic.twitter.com/wzDp77xyKS

— Shilpa Shinde FC (@FC_ShilpaShinde) December 6, 2017