बिग बॉस 11, 9 जनवरी एपिसोड Preview: शो में पहनने को अब विकास के पास नहीं बचे कपड़े?

बिग बॉस के घर में मंगलवार 9 जनवरी को अर्शी खान एक बार फिर से घर के अंदर कदम रखती हैं। इस बार अर्शी घर के अंदर कंटेस्टेंट बन कर नहीं बल्कि घर वालों के बीच टास्क लेकर पहुंचती हैं। टास्क ये होता है कि घरवालों को आपस में ‘मीन’ बनना होता है। इसके चलते कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे की पसंदीदा चीजों को क्षति पहुंचाना होता है। वहीं यह काम करने से पहले अर्शी को बताना होता है कि वह किसकी और चीज खराब करने जा रहे हैं।

सबसे पहले विकास गुप्ता की बारी आती है। शिल्पा अर्शी को बताती हैं, ‘उसकी 5 टी-शर्ट या जैकिट्स को मैं कलर में डुबो दूंगी।’ हिना कहती हैं, ‘उसका ब्रेसलेट या फैमिली फोटो को नष्ट कर दूंगी’। पुनीश कहते हैं, ‘मैं उसके फेवरेट जूते खराब कर दूंगा। पेंट में डाल दूंगा।’ वहीं विकास ये कहते हु्ए नजर आते हैं कि उनके पास यहां पहनने के लिए अब ज्यादा कपड़े नहीं है। वहीं अर्शी कहती हैं कि ये टास्क है वो तो करना पड़ेगा। जब विकास को पता चलता है कि उनका क्या-क्या सामान जाने वाला है इस पर वह शिल्पा से रिक्वेस्ट करते हैं।

विकास कहते हैं, ‘अपर बॉडी का कुछ भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जिसमें जैकिट आती है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसा न करें’। वहीं शिल्पा विकास से कहती हैं कि दो दिन ही तो रह गए हैं। बहुत कपड़े हैं पहनने को, कोई नहीं। इन कपड़ों में विकास को किसी ने गिफ्ट में हुडी भी दी होती है। विकास शिल्पा से कहते हैं कि कम से कम उस गिफ्ट को तो छोड़ दो। लेकिन शिल्पा उसे नहीं छोड़तीं। इस दौरान आकाश विकास का साथ देते हैं।

Shilpa Shinde brings out her 'mean' side against @lostboy54 in order to win the task. Watch how she performs only on #BB11, tonight at 10:30 PM. #BBSneakPeek pic.twitter.com/ZeUVevXAzS

— COLORS (@ColorsTV) January 9, 2018