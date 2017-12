बिग बॉस 11, 8 दिसंबर एपिसोड Preview: हिना और हितेन की मोहब्बत में विलेन बने ‘बिग बॉस’

बिग बॉस सीजन 11 का शुक्रवार का एपिसोड भी गुरुवार के एपिसोड के क्रम में ही चलेगा। यानि कंटेस्टेंट लक्जरी बजट टास्क को ही आगे बढ़ाते नजर आएंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पुनीश, प्रियांक, शिल्पा और अर्शी के माता-पिता और गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड में से कोई एक सदस्य घर के भीतर आया और कुछ पलों के लिए उनकी उससे मुलाकात कराई गई। आज के एपिसोड में आकाश ददलानी, हिना खान, हितेन तेजवानी, विकास गुप्ता और लव त्यागी के नजदीकी सदस्यों को घर के भीतर आने और कंटेस्टेंट्स से मिलने का मौका दिया जाएगाा।

कलर्स टीवी द्वारा आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आज के एपिसोड में होने जा रही चीजों के टीजर वीडियो क्लिप्स अपलोड किए गए हैं। इन वीडियो में आप हिना खान को उनके बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद भावुक होते देख सकते हैं। हिना अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाकर उनके सामने फूट-फूट कर रोती हुई नजर आईं। हिना खान के बॉयफ्रेंड रॉकी घर के भीतर हिना को प्रपोज करते हैं और उन्हें रिंग पहनाते हैं। हालांकि जब हिना उन्हें कुछ देने जा रही होती हैं तभी बिग बॉस उन्हें फ्रीज करके उनकी जगह पर रोक देते हैं। रॉकी के घर से बाहर जाने के बाद जब बिग बॉस हिना को रिलीज करते हैं जब हिना भागती हुई रॉकी के पीछे जाती हैं।

. @eyehinakhan has an emotional breakdown on meeting @JJROCKXX ! Tune in tomorrow to watch #BB11 . #BBSneakPeek pic.twitter.com/O5cojKmKxe

इसके अलावा कंटेस्टेंट लव त्यागी के पिता भी घर के भीतर एंट्री लेंगे। लव अपने पिता को देख कर काफी भावुक होते हुए नजर आते हैं और उनके रिलीज होने के बाद लव अपने पिता को घर के सभी सदस्यों से मिलवाते हैं। हितेन तेजवानी की पत्नी गौरी प्रधान भी बिग बॉस हाउस में आएंगी और वह अपने पति से मिलकर भावुक होती हुई नजर आएंगी। गौरी घर के बाकी सदस्यों से भी मिलेंगी और वह हर व्यक्ति की अलग से क्लास लेंगी।

Luv Tyagi was all teary-eyed on meeting his father on the show! Tune in to watch their emotional encounter at 10:30 PM. #BB11 #BBSneakPeek pic.twitter.com/VEqMXk5abJ

— COLORS (@ColorsTV) December 8, 2017