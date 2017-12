Bigg Boss 11: घर में पहुंचे अर्शी खान के पिता, शिल्पा को समझ लिया हिना, बेटी को दी खास नसीहतें

कलर्स चैनल के रिएलिटी शो बिग बॉस 11 में अपनी अदाओं और हरकतों से सुर्खियां बटोरने वाली कंटेस्टेंट अर्शी खान एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह अपनी किसी हरकत की वजह से नहीं बल्कि अपने पिता की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। शो में गुरुवार को हुए टास्क में कुछ कंटेस्टेंट के घरवालों की एंट्री देखने को मिली। इस टास्क में अर्शी खान के पिता ने भी घर में एंट्री ली। इस दौरान अर्शी और उनके पिता का बेहद अलग सा बॉन्ड देखने को मिला। जहां उन्होंने अपनी बेटी को एक पिता के रूप में कुछ सलाह दी वहीं उनके अन्य कंटेस्टेंट से बात करने के तरीके को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। उनके इस अंदाज को देख कुछ दर्शक ट्विटर पर ट्वीट कर अर्शी के पिता को फनी कह रहे हैं तो कुछ उन्हें शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में लाने की बात कर रहे हैं। अर्शी के पिता सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो रहे हैं।

FATHER of #ArshiKhan is so FUNNY…#BB11 #BiggBoss11

Wild-Card le aao.. Ya fix karo for BB12