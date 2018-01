बिग बॉस 11, 5 जनवरी एपिसोड Preview: घरवालों को मिला बिग सरप्राइज, फैंस से रू-ब-रू होने पर दिया ऐसा रिएक्शन

बिग बॉस के घर में शुक्रवार यानी 5 जनवरी के एपिसोड में घर सदस्यों को एक और टास्क दिया जाता है। इस टास्क में एक-एक कर सभी को दूसरे व्यक्ति के बारे में अपनी राय देनी होती है। इस टास्क के दौरान हिना खान, शिल्पा शिंदे अपने प्वॉइंट्स रखते हुए सामने वाले से भिड़ जाते हैं। इस डिबेट टास्क में सबको एक दूसरे को लेकर बताना है कि वह कंटेस्टेंट घर में रहने लायक क्यों नहीं है। इसके अलावा बिग बॉस घरवालों को बताते हैं कि 4 नॉमिनेटेड सदस्य यानी लव, हिना, शिल्पा और विकास को घर से बाहर उनके फैंस के बीच ले जाया जाएगा।

इस दौरान उनके फैंस अपने फेवरेट नॉमिनेटेड सदस्य के लिए बैलेट द्वारा वोट करेंगे। इसके चलते चारों घरवाले एक्साइटेड हो जाते हैं। डिबेट टास्क में हिना के लिए आकाश कहते हैं कि वह जब भी वह संचालक बनती हैं अपने खुद के रूल्स फॉलो नहीं करतीं। शिल्पा कहती हैं कि हिना रिएक्ट नहीं ओवर रिएक्ट करती हैं। विकास कहते हैं आप टास्क में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन घर के अंदर बाकी सदस्यों की तरह इन्वॉल्व नहीं होतीं। हिना इसका जवाब देते हुए कहती हैं आप भी तो सारा दिन बेड पर पड़े रहते हैं।

The nominated contestants are all geared up to step out to meet their fans. Catch all the excitement tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/eu0LxLfom5

