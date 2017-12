बिग बॉस 11, 5 दिसंबर एपिसोड Preview: अर्शी खान, लव त्यागी, विकास गु्प्ता, हिना खान… कौन बनेगा आज घर का कप्तान?

बिग बॉस सीजन 11 का 5 दिसंबर का एपिसोड अपने आप में खास होगा। इस एपिसोड में बिग बॉस घर के सभी सदस्यों को कैप्टंसी टास्क में हिस्सा लेने का मौका दे रहे हैं। बिग बॉस ने संदेश भेजकर घर वालों को बता दिया है कि इस टास्क के दौरान समय-समय पर घर के एक-एक सदस्य की कैप्टंसी के लिए दावेदारी छिनती जाएगी। हितेन घर वालों को बिग बॉस का संदेश पढ़ते हुए बताते हैं कि आज के टास्क का नाम ‘बीबी डे केयर होगा’ घर के गार्डन एरिया को एक बेबी डे-केयर में बदल दिया गया है। इस टास्क के लिए घर के प्रत्येक सदस्य की एक डॉल गार्डन में मौजूद प्रैम में रखी गई है।

यह सभी डॉल्स बच्चों की तरह मानी जाएंगी और घर के सभी सदस्य आज बेबी सिटर्स की तरह होंगे। घर के सदस्यों को अपनी प्रेम में बच्चों को घुमाते रहना है और बच्चों की तरह उनका खयाल रखना है। घर के हर सदस्य के पास किसी अन्य सदस्य की डॉल होगी। बिग बॉस के घर में एक निश्चित समय पर बच्चों के रोने की आवाज आएगी और घर वालों को यह आवाज आते ही गार्डन एरिया में पहुंच कर वहां बनाए गए पार्किंग स्लॉट में अपनी प्रैम को पार्क कर देना होगा। एक पार्किंग स्लॉट में महज एक ही प्रैम पार्क की जा सकती है और घर का जो सदस्य अपनी पार्किंग एरिया में अपनी प्रैम पार्क नहीं कर सकेगा वह इस टास्क से बाहर हो जाएगा।

Gharwalon ko mila iss hafte ka captaincy task! Find out more tonight at 10:30 PM only on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/Xrujy7yB8l

— Bigg Boss (@BiggBoss) December 5, 2017