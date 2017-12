बिग बॉस 11, 4 अक्टूबर एपिसोड Preview: साड़ी पहन कर दासियां बनेंगे घर के सभी लड़के, राज चलाएंगी हिना खान

बिग बॉस सीजन 11 में मौजूद एक मात्र प्रेमी जोड़ा अब अलग हो चुका है। पुनीश और बंदगी में से बंदगी को बिग बॉस ने घर से बाहर कर दिया है। अब पुनीश, शिल्पा और आकाश घर के भीतर अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका ग्रुप पूरी तरह से टूट और बिखर चुका है। साथ ही घर के भीतर अब जितने लोग बचे हैं उनमें से ज्यादातर के साथ उनकी कोई खास बॉन्डिंग नहीं है। घर के बाकी सदस्य अब इस प्लानिंग में लगे हैं कि किस तरह कमजोर पड़ चुके इन कंटेस्टेंट्स को घर से बेघर किया जाए। बिग बॉस हाउस में आज के एपिसोड में ज्यादातर चीजें इसी के आस पास घूमती नजर आएंगी।

लव त्यागी और प्रियांक हिना खान और उनके बर्ताव के बारे में बात करते नजर आएंगे। बिग बॉस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि लव प्रियांक से हिना के बारे में कह रहे हैं कि जब आपको किसी शख्स के बारे में बात नहीं करनी है बावजूद इसके आप 40-45 मिनट तक उसके बारे में बात करते चले जा रहे हो तो यह गलत है। प्रियांक लव को बताते हैं कि हिना खान शो के भीतर अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लव बताते हैं कि हिना को ये लगता है कि कहीं कोई उनके बारे में ऐसी बात ना कह दे जो उनकी छवि को बाहर खराब करे।

Are friendships about to end in the house? Find out tonight at 10:30 PM only on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/bAPAKlIxvW

— Bigg Boss (@BiggBoss) December 4, 2017