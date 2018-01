बिग बॉस 11, 3 जनवरी 2018 एपिसोड Preview: घर में कॉमनर्स और सेलिब्रिटीज के बीच छिड़ी जंग, कौन जीतेगा ‘टिकट टु फिनाले’?

बिग बॉस के घर में आज बड़ा घमासान होता है। बिग बॉस ने घरवालों के आगे ‘टिकट टु फिनाले’ टास्क रखा है। इसके जरिए किन्हीं दो घर सदस्यों को सीधे फिनाले में जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए अब घर में महासंग्राम चल रहा है। बिग बॉस ने टास्क दिया है कि घरवालों को गार्डन एरिया में बनाए गए पहाड़ पर चढ़ना है। वहीं उन्हें घर सदस्यों के नाम के बैग भी पकड़ाए जाते हैं। पहाड़ में चढ़ते वक्त जिसका बैग खाली होगा वह राउंड से बाहर हो जाएगा। ऐसे 3 राउंड खेलने पर जिसके पास भरे बैग बचे होंगे वह जीत जाएंगे और फिनाले में पहुंच जाएंगे।

इस टास्क को करने में अब घरवालों के बीच बैग को लेकर तनातनी हो रही है। आकाश हिना का बैग खाली कर रहे हैं तो हिना कभी आकाश तो कभी लव का बैग खाली करती हैं। इस बीच हिना और लव की बहस भी हो जाती है। गेम में हिना और शिल्पा एक तरफ नजर आती हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई भी दिखाई देती हैं। शिल्पा कहती हैं कि वह अंत में एक कॉमनर और एक सेलिब्रिटी चाहती हैं। वहीं हिना खीजती हुई कहती हैं कि वह दोनों सेलिब्रिटी ही चाहती हैं।

बता दें, बिग बॉस के घर में अब सिर्फ 6 कंटेस्टेंट्स ही रह गए हैं। ग्रैंड फिनाले आने में एक महीने से भी कम का समय बचा है। इसके चलते कंटेस्टेंटस् अब काफी हद तक अपने मन में चल रही बातों को किनारे रख कर घर सदस्यों के साथ मिल जुल कर रह रहे हैं। इसके चलते घर सदस्य एक दूसरे से अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते भी नजर आए। विकास गुप्ता, आकाश ददलानी और पुनीश शर्मा साथ में बैठे कर अपने पुराने दिनों की बातें करते और खिलखिलाते हुए दिखाई दिए थे।

It’s now Commoners vs Celebrities in the #BB11 house! Tune in tonight at 10:30 PM to find out more. #BBSneakPeek pic.twitter.com/cQ5XViQ4XH

— COLORS (@ColorsTV) January 3, 2018