बिग बॉस 11, 31 दिसंबर एपिसोड Preview: सलमान खान संग नए साल का जश्न और ढेर सारी मस्ती

कलर्स टीवी के चर्चित रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 के आज के एपिसोड में सलमान खान ‘वीकेंड का वार’ लेकर आए। आज के एपिसोड में नए साल का जश्न हुआ और खूब सारी मस्ती भी। सलमान खान वीकेंड का वार में हमेशा की तरह घर के सभी सदस्यों से रूबरू हुए लेकिन उसके अलावा एक ऐसी खास चीज हुई जिसका सलमान के सभी फैन्स बेसब्री से इंतजार था। असल में सलमान खान ने बिग बॉस के स्टेज पर 2017 में रिलीज हुईं उनकी फिल्मों के सुपरहिट गानों पर परफॉर्म किया।

बात करें घर के भीतर की तो सलमान खान ने रविवार को घर के सभी सदस्यों को एक साथ अखाड़े में उतारा और इस अखाड़े को ‘महाअखाड़ा’ नाम दिया जाएगा। अखाड़े से पहले आकाश और पुनीश ने सलमान खान के लिए बनाए एक रैप सॉन्ग को सुनाया। इसके अलावा आज एक्टर बलराज घर के भीतर आए और घर के सभी सदस्यों से रूबरू हुए। मालूम हो कि बिग बॉस के घर से शनिवार को प्रियांक एक बार फिर बाहर हो गया है। इससे पहले बाहर होने के बाद उसे घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी।

.@BeingSalmanKhan denge dhamakedaar performance! Tune in tonight at 9 PM to watch him groove on #WeekendKaVaar. #BBSneakPeek pic.twitter.com/75eh0rycGv

— COLORS (@ColorsTV) December 31, 2017