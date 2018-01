बिग बॉस 11, 2 जनवरी 2018 एपिसोड Preview: घर में कंटेस्टेंट्स को मिला ‘Ticket To Finale’ जीतने का मौका..

बिग बॉस के घर में मंगलवार यानी 2 जनवरी को बिग बॉस घर के किन्हीं दो सदस्यों को ‘टिकट टु फिनाले’ की दावेदारी हासिल करने का मौका देते हैं। इसके लिए गार्डन एरिया में एक पहाड़ बनाया जाता है जिसमें कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के बैग्स पकड़ कर रखने होते हैं। जिस सदस्य का बैग सबसे पहले खाली होगा वह इस रेस से बाहर हो जाएगा। जो अंत तक रहेगा वह टिकट टु फिनाले जीत जाएगा। अब घर में पहले से ही आकाश हिना और शिल्पा के बीच में खट-पट हो जाती है।

आकाश घर में कोई काम करने को राजी नहीं होते। शिल्पा और हिना कहती हैं कि आकाश अपने हिस्से का काम कर लो न्यू इयर वाले दिन भी किसी ने काम नहीं किया था। लेकिन आकाश कहते हैं कि वह रात के बर्तन साफ कर देंगे। लेकिन इस बीच तीनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। आकाश और हिना एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहीं आकाश और पुनीश के बीच सलाह होती है कि वह एक दूसरे का बैग खाली नहीं करेंगे।

लेकिन पुनीश लव के पूछने पर कहते हैं कि वह आका श को ऐसे ही कह रहे हैं नहीं तो वह सारा घर सिर पर उठा लेगा। टास्क के वक्त घर वालों को सारे बैग स्टोर रूम में रखे मिलते हैं। लेकिन स्टोर रूम में धुआं होने के चलते दिखाई नहीं देता कि किसा बैग किसके हाथ में आया है।

