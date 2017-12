बिग बॉस 11, 29 दिसंबर एपिसोड Preview: ‘न्यू इयर पार्टी’ की खातिर विकास गुप्ता ने आकाश ददलानी पर लगाया चोरी का इल्जाम

बिग बॉस के घर में शुक्रवार यानी 29 दिसंबर के एपिसोड में विकास को बिग बॉस द्वारा एक गुप्त कार्य दिया जाता है। इस गुप्त कार्य के तहत विकास को एक फोन भी मिलता है। इस फोन के द्वारा विकास बिग बॉस से संपर्क साधते हैं। बिग बॉस पहले तो टास्क के अंदर विकास को किसी एक घर सदस्य को रुलाने का टास्क देते हैं। विकास चालाकी से हिना और लव की आंखों से आंसू निकलवा देते हैं। वहीं दूसरे टास्क में बिग बॉस बताते हैं कि उन्हें किसी घर सदस्य पर चोरी का इल्जाम लगाना है।

इस दौरान विकास काफी सूझ-बूझ के साथ आकाश का नाम लेते हैं। विकास कहते हैं कि आकाश ने सारी कॉफी चुरा ली। इस पर प्रियांक, हिना, शिल्पा और लव सभी आकाश पर नाराजगी जाहिर करने लगते हैं। आकाश कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रियांक कहते अपनी मम्मी कसम खा, तो आकाश मम्मी और नानी दोनों की कसम खा लेते हैं। इसके अलावा बिग बॉस विकास को एक और काम सौंपते हैं। घर में जेल के अंदर भेजने के लिए किसी एक सदस्य का नाम लेना होता है। इस दौरान बिग बॉस खास तौर पर कहते हैं कि इस प्रक्रिया में आकाश का नाम नहीं आना चाहिए।

