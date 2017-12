बिग बॉस 11, 28 दिसंबर एपिसोड Preview: कंटेस्टेंट्स की जान में आई जान-‘घर आए घरवाले’, इमोशनल हुआ माहौल

बिग बॉस के घर में आज यानी 28 दिसंबर के एपिसोड में बिग बॉस द्वारा दिए गए टास्क ‘घर आए घरवाले’ का अंत होगा। शो में घर सदस्य अपने-अपने रिश्तेदार और खास दोस्त से मिले। बिग बॉस पुनीश को बंदगी से मिलने की इजाजत देते हैं। पुनीश बंदगी से पूछते हैं कि बाहर सब ठीक है ना बंदगी। बंदगी हां में जवाब देती हैं। बाकी घर सदस्य इस दौरान शीशे वाला गेट पार कर के गार्डन एरिया में नहीं आ सकते। हिना अपने बॉयफ्रेंड रॉकी से मिलती हैं। रॉकी से मिलने पर हिना पूछती हैं कि वह यह शो जीत सकती हैं? तो रॉकी उन्हें मोटिवेशन देते हुए कहते हैं हां, जीत सकती हो। लव से मिलने उनकी मम्मी आती हैं। प्रियांक भी अपनी मां से मिलते हैं। वहीं आकाश भी अपनी मॉम से मिलते हैं।

बता दें, घर में पड़ोसी मेहमान बन कर आए घरवालों के रिश्तेदार औऱ खास दोस्त के बीच में अनबन होने लगी थी। इन लोगों के आपस में विचार एक जैसे न होने के चलते कई बार बहस भी हुई। आकाश की मॉम ने तो यह तक कह दिया था कि ‘कोई भी उनके बेटे (आकाश) के बारे में कुछ न बोले, वो भी डायरेक्ट, जो मेरे बेटे के बारे में बोलता है मेरे लिए दुश्मन है।’ वहीं जब कंटेस्टेंट्स टास्क खत्म होने के बाद टीवी के द्वारा अपने घरवालों को देख पाते हैं तो सब पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि पेरेंट्स के बीच में कहा सुनी हो गई है।

इस पर शिल्पा मजाकिया अंदाज में कहती हैं, ‘इन लोग की हो गई आपस में, भाई लड़ाई हो गई। अच्छा है बिग बॉस, कराओ, कराओ।’ इसके अलावा आकाश भी कहते हैं कि वह चाहते हैं कि पेरेंट्स की लड़ाई हो। आकाश कहते हैं ‘मेरी मॉम सबको उठा उठा कर पटकेगी।’

The #BB11 house is filled with emotions! Tune in tonight at 10:30 PM to watch Puneesh & Bandgi reunite! #BBSneakPeek pic.twitter.com/3XhsICckGm — Bigg Boss (@BiggBoss) December 28, 2017

Tujhe sab hai pata, meri maa! Watch @lostboy54 & Akash Dadlani reunite with their mother on #BB11, tonight at 10:30 PM. #BBSneakPeek pic.twitter.com/hOIRy0o4Kd — COLORS (@ColorsTV) December 28, 2017

.@ipriyanksharmaa & Luv Tyagi get to meet their mother. Watch the emotional side of the contestants tonight at 10:30 PM. #BB11 #BBSneakPeek pic.twitter.com/Uy2xF0x6R9 — COLORS (@ColorsTV) December 28, 2017

