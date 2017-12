बिग बॉस 11, 27 दिसंबर एपिसोड Preview: बेटे की बुराई सुन भड़कीं ददलानी की मां, कहा- आकाश के खिलाफ बोलने वाला मेरा दुश्मन!

बिग बॉस के घर में आज यानी बुधवार 27 दिसंबर के एपिसोड में घर सदस्य एक दूसरे को टास्क में नजरअंदाज करते दिखाई देंगे। जिसको जब कहा जाएगा वह सामने वाले को अवॉइड करेगा। वहीं कंटेस्टेंट्स के चेहरे में रिएक्शन लाने के लिए उन्हें बिना हाथ लगाए या बिना घर के बर्तन बजाए ये कार्य करना होगा। सबसे पहले बारी आती है हिना खान की। हिना आकाश, पुनीश, लव के चेहरे पर रिएक्शन लाने में सफल होती हैं। घर में किसने कितने रिएक्शन दिए इस पर निर्णय पड़ोसियों पर छोड़ा जाता है।

अब पड़ोसियों के बीच भी खटपट होनी शुरू हो चुकी है। बंदगी जब कंटेस्टेंट्स के रिएक्शन गिनती हैं तो बार-बार विकास की मां उन्हें टोकती हैं। वह कहती हैं कि बंदगी ऐसे रिएक्शन नहीं गिनने। वहीं वह रॉकी को भी यही कहती हैं। रॉकी कहते हैं आंटी आप खुश रहिए। आप जो बोलें। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो रॉकी कहते हैं कि आंटी अब ऐसा हुआ तो हम मौन ही धारण कर लेंगे। इस तरफ आकाश की मम्मी को विकास की मां और बंदगी की बातें बुरी लग जाती हैं।

The housemates have to play the ignore game in the house! Find out who will win this, tonight at 10:30 PM only on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/u0Xd6GewRP — COLORS (@ColorsTV) December 27, 2017

गेम में आकाश बहुत जल्दी हार मान जाते हैं ये बंदगी का कहना होता है। बंदगी इस पर कहती हैं कि आंटी आप इसे समझाइएगा। इस पर आकाश की मम्मी रिएक्ट करती हैं। वह कहती हैं, ‘मेरे बेटे के लिए डायरेक्ट मुझे मत बोलो। मेरे बेटे के लिए जो बोलेगा मेरे लिए वह दुश्मन की तरह है।’

Akash Dadlani’s mother gets upset with the comments made about her son. Tune in tonight at 10:30 PM to watch #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/yEChM07C9F — Bigg Boss (@BiggBoss) December 27, 2017

