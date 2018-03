Bigg Boss 11: कैप्टंसी टास्क में आकाश को मिला धोखा, पुनीश से तोड़ी ‘गहरी दोस्ती’

बिग बॉस के घर में गुरुवार के एपिसोड में एक बार फिर से कैप्टंसी टास्क खेला जाता है। इसके चलते सारे घरवालों को थोड़ा सजक रहने के लिए कहा जाता है। बिग बॉस की चिट्ठी हितेन पढ़कर सुनाते हैं। हितेन कहते हैं कि घर के बीचों बीच एक प्लैटफॉर्म बनाया गया है। यहां एक तरफ सारे कैप्टंसी दावेदारों की तस्वीरें लगाई गई हैं। तो दूसरी तरफ कुछ काले स्प्रे भी रखे हुए हैं। इस बीच हर घंटे घर में एक बजर बजाया जाएगा।

जो इस बजर के बजते ही सबसे पहले बीच में रखे इस प्लैटफॉर्म पर चढ़ जाएगा, वह एक स्प्रे की बॉटल पकड़ कर किसी एक नापसंद दावेदार की तस्वीर पर स्प्रे करेगा। जिसकी तस्वीर पर स्प्रे कर दिया जाता है, वह घर सदस्य इस हफ्ते की कैप्टंसी दावेदारी से बाहर हो जाता है। अब घर में अपने-अपने गुट बनने लगते हैं। शिल्पा पहले विकास से पूछती हैं कि वह क्या करने वाले हैं। विकास कहते हैं कि वह कुछ तो करेंगे।

Is @lostboy54 plotting something against @eyehinakhan and group? Watch #BB11 tonight at 10:30 PM to find out. #BBSneakPeek pic.twitter.com/qTfWI3NOlZ

— Bigg Boss (@BiggBoss) November 23, 2017