बिग बॉस 11, 20 दिसंबर एपिसोड Preview: प्रियांक शर्मा का ‘अंडा’ फोड़ने के लिए आकाश ददलानी ने की हद पार

बिग बॉस के घर में लक्जरी बजट टास्क खेला जा रहा है। वहीं इसी टास्क के माध्यम से घर में अगला कैप्टन बनने के लिए कंटेंडर का चुनाव किया जाएगा। बीते एपिसोड में टास्क के अंतर्गत सबसे पहले पुनीश शर्मा का गोल्डन अंडा सामने आता है। पुनीश के अंडे को सेव करने के लिए सारे घरवाले सहमती जताते हैं, लेकिन आकाश मौका देखते ही पुनीश का अंडा पूल में फेंक देते हैं। इसके बाद अर्शी का अंडा सामने आता है। पहले सब अर्शी के अंडे को सुरक्षित रखने की बात करते हैं लेकिन बाद में अर्शी का अंडा भी तोड़ दिया जाता है।

हिना का अंडा सामने आने पर प्रियांक और लव उस अंडे की रक्षा करते हैं। इसके बाद शिल्पा हिना का अंडा बचाते हुए उन्हें कैप्टंसी टास्क के लिए कंटेंडर घोषित कर देती हैं। इसी के साथ ही हिना इसी के साथ ही हिना इस हफ्ते की पहली कैप्टन कंटेंडरबन जाती हैं। आज के एपिसोड में प्रियांक का अंडा सामने आता है। वहीं आकाश कहते हैं कि वह प्रियांक का अंडा तोड़ कर ही मानेंगे। आकाश पहले ही तय करते हैं कि वह प्रियांक और शिल्पा का अंडा तोड़ेंगे। इस दौरान प्रियांक का अंडा फोड़ने के लिए आकाश छीना-झपटी करना शुरू कर देते हैं।

Will Akash Dadlani succeed in destroying @ipriyanksharmaa‘s golden egg? Watch the drama unfold tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/dx2WQ0qmo4

— Bigg Boss (@BiggBoss) December 20, 2017