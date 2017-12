बिग बॉस 11, 19 दिसंबर एपिसोड Preview: सोने का अंडा बचाने के लिए हिना खान ने छेड़ दी जंग

बिग बॉस के घर में मंगलवार का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। बिग बॉस घर में सभी घरवालों को कैप्टेंसी टास्क में कंटेंडर बनने का मौका देते हैं। इसके चलते घरवालों को बताया जाता है कि गार्डन एरिया को ऐसा वातावरण दिया गया है जहां मुर्गी सोने का अंडा देती है। एक-एक कर के कुछ देर की अवधी में चार सोने अंडे गिरते हैं जिसमें किसी न किसी घर सदस्य का चेहरा बना होता है। उन घर सदस्यों को अपने अंडे की रखवाली करनी है। बिग बॉस के अलगे आदेश तक अगर उनका अंडा बचा रहता है तो वह सदस्य कैप्टेन बनने के लिए सीधे-सीधे नॉमिनेट हो जाता है।

अब घर में सब अपना अंडा बचाने के लिए गठजोड़ करते हैं। सबसे पहले पुनीश के चेहरे वाला सोने का अंडा आता है। पुनीश कहते हैं कि उनका अंडा कोई न तोड़े नहीं तो वह भी किसी का अंडा बचने नहीं देंगे। लेकिन पुनी का अंडा तोड़ दिया जाता है। इसके बाद हिना के नाम का अंडा आता है। इस दौरान विकास गुप्ता हिना का अंडा पानी में फेंकने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बीच अर्शी और प्रियांक के बीच में सुलह होती है कि वह दोनों पहले केकड़े(आकाश) और शिल्पा को उड़ाएंगे।

बता दें इससे पहले के एपिसोड में घर के अंदर सारे कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन डिसकस करने के दोषी पाए गए थे। इसके बाद सजा के तौर पर बिग बॉस हिना को छोड़ सारे कंटेस्टेंट्स को इस हफ्ते के लिए घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट कर देते हैं।

The captaincy race has begun! Who will win the BB Poultry Farm task to become the new captain of the house? Find out tonight at 10:30 PM. #BB11 #BBSneakPeek pic.twitter.com/n7ADJYWf1H

— COLORS (@ColorsTV) December 19, 2017