बिग बॉस 11, 18 दिसंबर एपिसोड Preview: हिना खान के सिवा सब हुए नॉमिनेट, बिग बॉस ने दी इस गलती की सजा

बिग बॉस सीजन 11 के इस वीकेंड का वार में सलमान खान ने हितेन तेजवानी को घर से बाहर कर दिया। इस सीजन का यह पहला इतना बड़ा एविक्शन था। शो से हितेन तेजवानी जैसे मजबूत कंटेस्टेंट के जाने के बाद अब घर के सभी सदस्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वह इस बात से भली-भांति वाकिफ हो गए है कि अगले एलिमिनेशन में किसी का भी नंबर आ सकता है। खुद को सेव करने के लिए घर के सभी सदस्य एलिमिनेशन प्रक्रिया के बारे में डिसकस करते और एविक्शन की प्लानिंग करते देखे जाते हैं जिसके लिए बिग बॉस उन्हें बड़ी सजा देते हैं।

बिग बॉस ने हिना खान के सिवा घर के सभी सदस्यों को नॉमिनेट कर दिया है और अब इसका मतलब यह हुआ कि अगले वीकेंड का वार में हिना को छोड़ कर सभी अनसेफ हैं। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट को सिर्फ इसी एक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसके अलावा उनके खाने-पीने पर भी आफत आ पड़ी है। रविवार को घर में पहुंचीं मौनी रॉय ने एक टास्क के बाद आकाश ददलानी को सात्विक जिंदगी जीने को कहा था, साथ ही उन्हें आगाह दिया था कि यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो घर के सभी सदस्यों को इसका खामियाजा भुगतना होगा।

