बिग बॉस 11, 15 दिसंबर एपिसोड Preview: हिना ने लगातार बोलते हुए निकाला गुस्सा, शिल्पा बोलीं-पै पै पै पै कर रही है आंटी जैसे

बिग बॉस के घर में शुक्रवार यानी 15 दिसंबर के एपिसोड में हिना खान को घरवालों की ‘स्पेशल स्क्रीनिंग’ दिखाई जाती है। हिना को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि हिना की पीठ के पीछे किसने उन्हें क्या-क्या कहा? वीडियो में दिखाया जात है जब घर के अंदर रॉकी उनसे मिलने आए थे तो हिना काफी रोई थीं। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा उन्हें देख-देख कर उनकी एक्टिंग कर रही थीं। वीडियो खत्म होने के बाद हिना घर के अंदर आती हैं।

वह शिल्पा को आड़े हाथों लेते हुए कहती हैं कि वह बहुत कठोर दिल की हैं। हिना कहती हैं, ‘एक लड़ती रो रही है फूट-फूट कर और वो वहां मेरा मजाक उड़ा रही है। तुम्हारी असलियत बाहर दिख रही है- शिल्पा शिंदे। वो कौन होती है किसी को जज करने वालीं।’ शिल्पा को जब पता चलता है कि हिना को वीडियो में उनका रोने वाला सीन दिखाया है तो वह इस बात को एंज्वॉय करने लगती हैं।

खुश होकर शिल्पा कहती हैं, ‘उसके रोने पर मेरा हंसना दिखाया है।’ इसके बाद शिल्पा हिना से इरिटेट होते हुए कहती हैं पै पै पै पै कर रही हैं आंटी जैसे।’

.@eyehinakhan is disappointed with Shilpa Shinde’s actions! Tune in tonight at 10:30 PM to find out what will happen next! #BB11 pic.twitter.com/fOe8loOGKz

