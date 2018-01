शिल्पा शिंदे कलर्स चैनल के फेमस रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 विजेता बन चुकी हैं। सलमान खान ने कल शो के ग्रांड फिनाले में शिल्पा को विनर घोषित कर शो की ट्रॉफी उनके हाथ में थमाई। जहां शिल्पा शिंदे शो की विनर रहीं वहीं हिना खान फर्स्ट रनर-अप बनीं। शिल्पा के जीतने के बाद से उनके फैन्स काफी खुश हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार बधाई दी जा रही है लेकिन दूसरी तरफ हिना खान के फैन्स उनकी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। हिना के सपोरटर्स को यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी चहेती एक्ट्रेस शो की विजेता नहीं बन सकीं। उनकी हार से दुखी उनके फैन्स शो के पहले से ही फिक्स होने की बात कह रहे हैं।

Shame full to see…,the winner as that lady who don't respect her self in her own life….! U lost all the respect n fans from she season…, this season was success full u u Guy's but flop for those #BB fans…! #disgusting show. #Respect for the true lioness #HinaKhan .

— Roohi Ambreen (@roohi_ambreen) January 14, 2018