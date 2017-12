बिग बॉस 11, 14 दिसंबर एपिसोड Preview: लव ने हिना को दिया मुंहतोड़ जवाब, सिखा रही थीं पाठ- किया जा रहा ‘डिवाइड एंड रूल’

बिग बॉस 11 में हिना खान, लव त्यागी और प्रियांक शर्मा की तिकड़ी काफी लंबे समय से बनी दिखाई दे रही है। पिछले दिनों तीनों आपस में लड़ पड़े थे इस पर हिना खान, लव और प्रियांक को समझाती नजर आई थीं कि तुम लोग मत लड़ो बाहर लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते हैं। अब घर में हिना खान लव और प्रियांक को अकेले में समझाती हैं कि मैं आपको बता दूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग ‘डिवाइड एंड रूल’ कर रहे हैं। लेकिन लव पलट कर हिना की बात का जवाब देते हैं। लव कहते हैं, ‘मैं यहां नहीं बैठा होता अगर डिवाइड एंड रूल हुआ होता तो।’

हिना इसके बाद कहती हैं, ‘लोग तुम दोनों के बीच में कॉम्पिटीशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि तुम दोनों आपस में लड़ो।’ इस पर लव कहते हैं कि हम दोनों के बीच तो कॉम्पिटीशन है ही नहीं। इस तरफ विकास प्रियांक से बहुत नाराज होते हैं। वह हितेन से इस बारे में बातचीत करते हैं। यहां अर्शी प्रियांक को बताती हैं कि उन्होंने टास्क में ‘गूचीपू-गूचीपू’ किया था, ये विकास को पसंद नहीं आया। वह ये अपनी मां को और उनकी मां उन्हें कहती हैं। आप बिकिनी पहन के ये सब कर रहे थे वो विकास को पसंद नहीं आया।

बिग बॉस में बड़ी नौटंकी, हिना खान की बिकिनी पहन कैमरे पर आए प्रियांक शर्मा

अर्शी यही बाद विकास को कहती हैं कि उन्होंने प्रियांक से बात की। विकास इस बात से चिड़ जाते हैं। वह अर्शी को चिल्ला कर कहते हैं कि तुमने क्यों बात की उससे। विकास प्रियांक के लिए कहते हैं कि ‘वह नाटकखोर हैं। मैं उससे परेशान हो चुका हूं। वाहियात किस्म का इंसान है वो। वो लोगों का यूज करता है।’

बिग बॉस: मां ने अर्शी खान को बताया विकास की बहन, बेटे को गुजरी नागवार, आकाश की मां और लव के पिता ने बदला घर का माहौल

इधर, हिना खान को पता चलता है कि शिल्पा खाना बनाने के लिए ‘आरो’ वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इस पर सारा बवाल खड़ा हो जाता है। अर्शी खान हिना के पास जाकर कहती हैं कि खाना बनाते वक्त ग्रेवी बढ़ाने के लिए उसमें गर्म पानी डालना चाहिए। शिल्पा ने उसमें कच्चा पानी डाल दिया। हिना खान ये सुनकर अचानक चौंक जाती हैं।

बिग बॉस में पहुंची प्रियांक की गर्लफ्रेंड ने कहा, तुझे डांटने आई थी, तेरा-मेरा रिश्ता खत्म, मां से मिलकर भावुक हुए विकास और शिल्पा, PHOTOS

वह अर्शी से कहती हैं, ‘शिल्पा ने नल का पानी डाला?’ अर्शी बताती हैं, हां उन्होंने नल के पानी का इस्तेमाल किया। ‘नल का पानी ही तो इस्तेमाल करती हैं वो खाने में’। हिना कहती हैं, ‘इसी लिए तो हमारा पेट खराब हो रहा है।’

कैमरे के सामने लिप लॉक करने से लेकर बिकिनी अवतार तक, बिग बॉस के घर में बंदगी ने यूं बटोरीं सुर्खियां

.@lostboy54 completely loses his calm on @ipriyanksharmaa after the luxury budget task. Watch #BB11 to catch all the drama tonight at 10.30. #BBSneakPeek pic.twitter.com/l9elFTFlOU

— COLORS (@ColorsTV) December 14, 2017