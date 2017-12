हिना खान ने फिर शुरू की शिल्पा से लड़ाई, पेट खराब होने का ठहराया जिम्मेदार

बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स आए दिन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब घर में हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच में बहसबाजी चालू हो जाती है। हिना खान को पता चलता है कि शिल्पा खाना बनाने के लिए ‘आरो’ वाले पानी का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इस पर बवाल खड़ा हो जाता है। दरअसल, अर्शी खान हिना के पास जाकर कहती हैं कि खाना बनाते वक्त ग्रेवी बढ़ाने के लिए उसमें गर्म पानी डालना चाहिए। शिल्पा ने उसमें कच्चा पानी डाल दिया। हिना खान ये सुनकर अचानक चौंक जाती हैं।

वह अर्शी से कहती हैं, ‘शिल्पा ने नल का पानी डाला?’ अर्शी बताती हैं, हां उन्होंने नल के पानी का इस्तेमाल किया। ‘नल का पानी ही तो इस्तेमाल करती हैं वो खाने में’। हिना कहती हैं, ‘इसी लिए तो हमारा पेट खराब हो रहा है।’ इसके बाद हिना सीधा शिल्पा के पास किचन एरिया में जाती हैं। हिना कहती हैं कि खाने में कच्चे पानी का इस्तेमाल मत करो। मुझे नहीं पता था, मुझे अर्शी ने बताया। शिल्पा अपनी सफाई में कहती हैं कि ‘खाना बनाते वक्त वह पानी उबलता है अच्छा खासा। वैसे भी पानी वाला कुछ बनाया ही नहीं है।’

हिना कहती हैं कि मैं कह रही हूं बस कि खाने में नल का पानी इस्तेमाल न करें। शिल्पा हिना से कहती हैं कि फिर आप सुबह वह पानी बर्तन में भर कर रखा कीजिए। शिल्पा कहती हैं कि आप सिर्फ गलतियां निकालती हैं।

.@eyehinakhan gets upset over Shilpa Shinde’s cooking methods. Tune in to #BB11, tonight at 10:30 PM to catch all the entertainment. #BBSneakPeek pic.twitter.com/VDQSPwfIHw

— Bigg Boss (@BiggBoss) December 14, 2017