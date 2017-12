बिग बॉस 11, 13 दिसंबर एपिसोड Preview: ‘वैंप’ कहे जाने पर हिना ने जम कर लिया बदला, विकास ‘भैया’ से तू-तड़ाक पर उतरे प्रियांक शर्मा

बिग बॉस के घर में मंगलवार के एपिसोड में लक्जकी बजट टास्क का दूसरा दिन शुरु है। इसके चलते एक तरफ विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे, अर्शी खान और लव त्यागी रोबोट बनते हैं। तो दूसरी तरफ हिना खान, आकाश ददलानी, प्रियांक शर्मा और हितेन तेजवानी दूसरी पार्टी के लोगों के चेहरे पर इमोशन लाने के लिए मेहनत करते नजर आते हैं। टास्क में रोबोट बने लोगों को हंसाना, रुलाना और गुस्सा दिलाना है। इसके चलते हिना और प्रियांक दोनों मिलकर विकास को काफी कुछ सुनाते हैं। प्रियांक विकास को शो में भैया कहते हैं। लेकिन बीबी टास्क में प्रियांक विकास को गुस्सा दिलाने के लिए उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं। इतना ही नहीं प्रियांक विकास से तू-तड़ाके से बात करना शुरू कर देते हैं।

इस बीच प्रियांक विकास पर अपनी भड़ास निकालते हुए भी नजर आते हैं। अपनी बारी में विकास ने प्रियांक को कहा था कि उन्होंने ‘डी’ और ‘बी’ के साथ अच्छा नहीं किया। इसका जवाब देते हुए प्रियांक कहते हैं, ‘विकास गुप्ता कौन होता है ये कहने वाला। दोस्ती पर सवाल मत उठाना मेरी। बेनाफ्शा के साथ ड्रामा नहीं चला मेरा यहां। क्या तेरे को लड़कियां नहीं मिलीं कभी? मैंने कुछ कहा? बेनाफ्शा को प्रॉब्लम नहीं है, उसके प्यार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो कौन हैं आप कुछ कहने वाले? मैं बहुत इज्जत करता हूं आज भी उस लड़की की। तेरे फेक कहने से उस लड़की की इज्जत पर भी सवाल उठेगा। दिव्या के साथ मेरा रिलेशन क्या है तू कौन होता है कुछ कहने वाला? ‘

.@eyehinakhan aur @ipriyanksharmaa ne liya jamm kar badla! Tune in tonight at 10:30 PM to watch the second half of the BB Lab task! #BBSneakPeek pic.twitter.com/A2u6f0wkSw — COLORS (@ColorsTV) December 13, 2017

वहीं हिना कहती हैं कि विकास गुप्ता तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि मैं कभी तुम्हारी बातों में नहीं आई। मैंने तुम्हारा और प्रियांक का पैचअप करवाया, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। आप मुझे वैंप कहते हो, कि मैं लोगों को भड़काती हूं। मैंने किसको भड़काया है? विकास गुप्ता’।

BB Lab task mein @lostboy54 ko milega aaj muh tod jawaab! Catch all the drama tonight at 10:30 PM only on #BB11. pic.twitter.com/Ex1GzSI0lH — COLORS (@ColorsTV) December 13, 2017

Woah! @tentej has an exciting plan to make the robots laugh! Did you expect that from him? Catch all the drama tonight at 10:30 PM. #BB11 #BBSneakPeek pic.twitter.com/qdDTyU0CCv — COLORS (@ColorsTV) December 13, 2017

