बिग बॉस 11, 12 जनवरी एपिसोड Preview: विकास गुप्ता ने हिना खान को दिया हैरान कर देने वाला टास्क

बिग बॉस के घर में 12 जनवरी को टास्क ‘विकास सिटी’ कंप्लीट किया जाएगा। शो में विकास शिल्पा और हिना को कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे के बारे में 5 ऐसी बातें कहनी हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगती। इसके बाद विकास हिना को कहते हैं कि उन्होंने जो कॉफी अपने माता पिता के लिए रखी है वह उसका त्याग कर दें। हिना 3 लाख रुपए बचाने के लिए वह कॉफी भगोने में डाल देती हैं। इसके बाद विकास हिना से कहते हैं कि हिना को विकास की मम्मी की फोटो पर पैर रखना होगा।

विकास हिना को ये टास्क इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हिना ये काम नहीं करेंगी और हार मान लेंगी। इससे 3 लाख उनके पास आ जाएंगे और विनर की प्राइज मनी से कट जाएंगे। लेकिन हिना अपन टास्क पूरा करती हैं। वह विकास की मां की तस्वीर पर चढ़ जाती हैं। इसके बाद हिना कहती हैं कि विकास गुप्ता आप बहुत खराब हैं आपने टास्क के लिए ऐसा किया। वहीं विकास हिना के लिए ताली बजाते हैं कि आपने भी तो टास्क के लिए ये कर दिया। हिना विकास की इस हरकत के लिए उनके लिए स्लो क्लैप करती हैं।

बाद में हिना कोने में रोते हुए कहती हैं, ‘क्या गेम खेला है, इस सीजन के आखिरी दिन भी मुझे रुला रहा है विकास गुप्ता’। बता दें घर में ‘विकास सिटी’ टास्क खेला जा रहा है। टास्क में विकास गुप्ता को पुनीश, हिना और शिल्पा को हुक्म देने के लिए कहा जाता है। पुनीश हुक्म मानने से साफ इनकार कर देते हैं और गेम से बाहर हो जाते हैं। इसके चलते अब गेम में सिर्फ विकास, हिना और शिल्पा ही हैं।

Prize money ke liye ek doosre se bhid gaye @eyehinakhan aur @lostboy54. Aakhir kaun jeetega 'Vikas City' ka task? Find out tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/6Yu7HW6NSK

— COLORS (@ColorsTV) January 12, 2018