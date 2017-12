बिग बॉस 11, 12 दिसंबर एपिसोड Preview: विकास ने आकाश पर निकाली भड़ास, बोले- ‘तुम फिजिकली बहुत बदसूरत हो, मेंढक की आंख’!

बिग बॉस के घर में आज यानी 12 दिसंबर के एपिसोड में घरवालों के बीच लक्जरी बजट टास्क खेला जाता है। टास्क का नाम है- ‘बीबी लैब’। विकास, शिल्पा, अर्शी और लव इस लैब में काम करते हैं। वहीं हिना, आकाश, प्रियांक और हितेन इस लैब में रोबोट बनते हैं। टास्क में विकास, शिल्पा, अर्शी और लव का ग्रुप रोबोट बने हिना, आकाश, प्रियांक और हितेन को मूवमेंट करने पर जोर देते हैं। हिना, आकाश, प्रियांक और हितेन रोबोट बनते हैं जो कि हिल नहीं सकते। इस दौरान उन्हें अपने इमोशन्स को कंट्रोल करना होता है।

बिग बॉस समय-समय पर विकास, शिल्पा, अर्शी और लव को आदेश देते हैं कि कब उन्हें दूसरी टीम के लोगों को हंसाने, रुलाने, गुस्सा दिलाने की कोशिश करना है। इस बीच हिना, आकाश, प्रियांक और हितेन में से किसी की भी मूवमेंट होने पर वह गेम से आउट हो जाएंगे। जिसकी टीम ये कार्य करने में सफल होगी वह इस राउंड का विजेता घोषित होता है।टास्क जीतने के लिए अर्शी और विकास, आकाश और हिना को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। अर्शी आकाश को कहती हैं कि वह एक नंबर के बेवकूफ इंसान हैं।

वहीं विकास आकाश को कहते हैं कि ‘तुम फिजिकली बहुत बदसूरत हो’। विकास आकाश को ये भी कहते हैं कि ‘जीरो तो तेरे सिर पर लिखना चाहिए। कहां का चैंपियन है तू ये बता। शिल्पा जी को मां कह कर ऐसे किस करता था कि इंसान डर जाए तुझसे। बाहर तेरेको इतना पीटेंगे पकड़-पकड़ के। मेंढक की आंख, तेरेको पता भी नहीं चलेगा।’

. @lostboy54 ne nikali Akash Dadlani aur @ipriyanksharma par apni bhadaas! Find out more tonight at 10:30 PM only on #BB11 . #BBSneakPeek pic.twitter.com/McJUL6m4Cu

The BB Lab employees try their best to make the robots laugh! Catch all the fun tonight at 10:30 PM. #BB11 #BBSneakPeek pic.twitter.com/PD1u4CiaqR

— COLORS (@ColorsTV) December 12, 2017