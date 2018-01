बिग बॉस 11, 11th January 2018: एपिसोड Preview: फिर हुई घर में शिल्पा और विकास की खट्टी-मीठी नोक-झोंक

बिग बॉस के घर में इस वक्त चार कंटेस्टेंट्स ही रह गए हैं- शिल्पा शिंदे, विकास गुप्ता, पुनीश शर्मा और हिना खान। हाल ही में आकाश ददलानी घर से बेघर हुए हैं। इसी के साथ ही अब 4 कंटेस्टेंट ग्रैंड फिनाले की रेस में दौड़ लगाने को तैयार हैं। 11 जनवरी के एपिसोड में घर के अंदर बिग बॉस विका गुप्ता को घर में तानाशाह बनने का मौका देते हैं। अगर विकास गुप्ता बिग बॉस द्वारा दिए इस कार्य में सफल हो जाते हैं तो उन्हें कैश प्राइज मनी जीतने का मौका मिलेगा।

इस बीच विकास गुप्ता शिल्पा को ऑरेंज कलर की साड़ी पहनने का आदेश देते हैं। वहीं शिल्पा भी विकास की बात मान जाती हैं। विकास हिना को कहते हैं कि वह अब से अच्छी बातें बोलेंगी, किसी को कुछ गलत नहीं कहेंगी। इस पर हिना विकास की बात मानने से इनकार कर देती हैं और तुरंत पुनीश को गधा कह देती हैं। इसको लेकर हिना और विकास के बीच बहस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकास शिल्पा को ऑरेंज कलर की साड़ी पहन कर खुद को मनाने के लिए ऑर्डर देते हैं। इस दौरान शिल्पा और विकास में मीठी नोकझोंक भी होती है। शिल्पा विकास के लिए खाना परोसती हैं और चम्मच से उन्हें खिलाती भी हैं।

बता दें, पिछले एपिसोड में आकाश ददलानी घर से बेघर हो जाते हैं। बिग बॉस हफ्ते का आखिरी एविक्शन खास अंदाज में करते हैं। हर सदस्य के आगे उसके नाम का बोर्ड लगा होता है। जिसका नाम जल जाता है वह घर में सुरक्षित होता है। इसके चलते आकाश ददलानी के नाम का बोर्ड नहीं जलता और वह घर से बेघर हो जाते हैं।

Finale week mein ho rahi hai Shilpa Shinde aur @lostboy54 ke beech pyari si nokjhok! Catch all the fun, tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/OjVQqXp9uD

— COLORS (@ColorsTV) January 11, 2018