बिग बॉस 11, 10 जनवरी एपिसोड Preview: हिना, शिल्पा, विकास, पुनीश या आकाश, कौन होगा ‘घर से बेघर’?

बिग बॉस के घर में बुधवार 10 जनवरी को बड़ा धमाल होने वाला है। दरअसल, घर के अंदर आज किसी एक सदस्य को घर से बेघर कर दिया जाएगा। इस वक्त घर में केवल 5 लोग मौजूद हैं। वहीं आज इन पांचों में से किसी एक की घर से बिदाई होगी। पिछले दिनों घर के अंदर घोषणा हुई थी कि ग्रैंड फिनाले आने से पहले शिल्पा शिंदे, हिना खान, विकास गुप्ता, आकाश ददलानी और पुनीश में से किसी एक को घर से बेघर होना पड़ेगा।

चूंकि इस हफ्ते के अंत में बिग बॉस सीजन 11 का ग्रैंड फिनाले होना है। बिग बॉस पहले ही बता चुके हैं कि ग्रैंड फिनाले आने तक घर में केवल 4 लोग ही रह जाएंगे। इसके चलते बिग बॉस घर के अंदर बुधवार को पांचों कंटेस्टेंट्स को एक लाइन में खड़ा कर ये घोषणा करते हैं कि आज घर से कौन बेघर होने जा रहा है। इसके अलावा आज के एपिसोड में टास्क ‘अर्शी चाहती हैं’ के दौरान घरवाले एक दूसरे को हर्ट करने की पूरी-पूरी कोशिश करते दिखाई देते हैं। शिल्पा पुनीश के सामने ‘मीन’ बनने के लिए उनके लाल रंग के जूते खराब करने की बात अर्शी के आगे करती हैं।

वहीं शिल्पा आकाश के लिए फिर नर्म पड़ती दिखाई देती हैं। शिल्पा अर्शी से कहती हैं कि बच्चा है यार कैसे करूं। अर्शी शिल्पा के लिए कहती हैं कि मैं जानती थी कि आप ऐसा ही कहोगी। वहीं इस टास्क में हिना खान और शिल्पा शिंदे एक बार फिर आपस में भिड़ती दिखाई देती हैं। शिल्पा कहती नजर आती हैं, ‘मैंने नहीं कहा मुझे देवी बोलो। मैं घर में मीन बनकर दिखाऊंगी।’ हिना जवाब में कहती हैं कि पहले देवी बन कर तो दिखा चुकी हो।

The housemates need to get extremely mean to Akash Dadlani to win this special task. Watch them, tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/kHuMZ2DDwK

— COLORS (@ColorsTV) January 10, 2018