नागिन के बाद फिर एक बार मेरे पसंदीदा डायरेक्टर राजकुमार पांडेय जी के साथ मेरी आने वाली फिल्म पांचाली का पहला लुक आज रिलीज हुआ है कैसा लगा दोस्तो? पांचाली फिल्मी दुनिया की हकीकत को सामने लाएगी .. congratulations. मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस फिल्म बहुत से कलाकारों को ब्रेक दिया गया है जो बाहर से आए है राजकुमार जी ने हमेशा नए कलाकारों को मौका दिया है #newmovies #2020 #bhojpurimovie #blessed #actor #love