छोटे पर्दे का फेमस शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 11 सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये शो जल्द ही बंद हो सकता है। इस खबर ने कॉमेडी शो के फैंस को हैरान कर दिया है। हालांकि, इसमें एक दिलचस्प ट्विस्ट है, जिससे दर्शकों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। दरअसल, टीवी से जाने के बाद यह सीरियल ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो सकता है।

‘भाबीजी घर पर हैं’ में आसिफ शेख, रोहिताश गौड़, शिल्पा शिंदे, शुभांगी अत्रे, सौम्या टंडन, दीपेश भान और योगेश त्रिपाठी समेत कई कलाकार नजर आ चुके हैं, जिन्होंने लोगों का खूब मनोरंजन किया। बता दें कि शो बंद होने की पुष्टि खुद अंगूरी भाभी का किरदार निभा चुकीं शिल्पा शिंदे ने की है।

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क्या बोलीं शिल्पा शिंदे

ई-टाइम्स से बात करते हुए शिल्पा ने कहा, “ये सच है कि ‘भाबी जी घर पर है’ जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा। यह शो सीमित फॉर्मेट में ओटीटी पर उपलब्ध होगा और सीजन दर सीजन चलता जाएगा। ये चैनल का प्रमुख शो है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मैं शो में दिसंबर में ही वापसी कर चुकी हूं, लेकिन लोग अभी भी सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हम आपको भाभी जी में दोबारा देखना चाहते हैं।”

इसके आगे उन्होंने कहा, “ऐसे में यह साफ है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि मैं शो में वापसी कर चुकी हूं। शो बंद होने और ओटीटी पर आने को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी और मुझे खुशी है कि हमारा शो एक और प्लेटफॉर्म पर जारी होगा। ये नई पीढ़ी शो को अपने मोबाइल पर देखती है।”

लास्ट में शिल्पा ने बताया कि मेकर्स शो के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को फिर से लाने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “दर्शकों को ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था, जो दो कपल के इर्द-गिर्द घूमता था। वे एक-दूसरे के आस-पास रहते थे और एक-दूसरे के घरों में ‘ताका-झाकी’ करते रहते थे। जब मैं शो में वापस आई तो ये कॉन्सेप्ट ही गायब था, क्योंकि स्क्रिप्ट बदल चुकी थी। अब मेकर्स पुराने कॉन्सेप्ट पर लौटने की योजना बना रहे हैं। जो शो की जान था। अब मैं इस नए बदलाव का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।”

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