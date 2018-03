‘दबंग’ सोनाक्षी ने सोनम कपूर को बताया था एटिट्यूड वाली एक्ट्रेस, ‘मसक्कली गर्ल’ ने मांगी माफी

नेहा धूपिया के चैट शो BFFs with Vogue में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और मनीष मल्होत्रा ने शिरकत की। इस दौरान नेहा धूपिया ने सोनाक्षी से एक सवाल पूछा जिसका सोनाक्षी ने बेधड़क जवाब दे दिया। दरअसल, शो के दौरान नेहा ने सोनाक्षी से पूछा कि आप एक ऐसे इंसान का नाम लें जो कि ‘बहुत ज्यादा एटिट्यूड’ दिखाता हो। इस दौरान सोनाक्षी ने सोनम कपूर का नाम ले लिया। वहीं सोनाक्षी के साथ शो पर आए फैशन ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने कहा, ‘मुझे लगता है सोनम एक रियल फैशनीस्टा हैं। वह फैब्यूलस हैं। वहीं सोनम में बहुत टैलेंट भी है। उन्हें और काम करना चाहिए। मतलब फिल्मों पर।’

मनीष और सोनम के इस BFFs चैट पर सोनम कपूर ने भी रिएक्ट किया। सोनम ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘शुक्रिया मनीष मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा। सोना… मैं हमेशा से आपसे बहुत प्यार और गर्माहट के साथ मिलती आई हूं। मुझे याद नहीं ऐसा कब हुआ जब मैंन एटिट्यूड दिखाया हो। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो तो माफी चाहूंगी।’

Thanks @ManishMalhotra @sonakshisinha sona I’ve always been warm towards you , don’t remember showing you attitude! If you feel that way I’m sorry https://t.co/VyLjIbA99W

सोनम के इस ट्वीट पर सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपना जवाब दिया। सोनाक्षी ने सोनम के इस ट्वीट के जवाब में लिखा,’आह! पागल मत बनो, शो में हमें ऐसी बातें बोलनी होती हैं, जो हम नहीं बोलना चाहते। इसे सीरियस्ली न लो। बिग हग।’

Aww dont be silly @sonamakapoor! We’ve all been on these shows where we are coaxed to say things we really dont wanna!!!! And then arent we used to things being blown out of proportion? Not to be taken seriously! Big hug https://t.co/pyCFbu18si

— Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) February 10, 2018