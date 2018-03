जब शाहिद कपूर ने पत्नी मीरा के सामने कहा- एक एक्स-गर्लफ्रेंड के बारे में हूं SURE उसने किया था चीट

BFFs with Vogue: शाहिद कपूर और मीरा राजपूत नेहा धूपिया के शो BFFs with Vogue में पहुंचे। इस दौरान नेहा ने शाहिद और मीरा के साथ खूब चिट-चैट की। वहीं नेहा ने शाहिद और मीरा से कुछ पर्सनल सवालात भी किए जिनका शाहिद ने हंस-हंस कर जवाब दिया। शाहिद ने इस दौरान ये भी बताया कि उन्हें उनकी एक एक्स ने चीट किया था। शो की होस्ट नेहा धूपिया ने शाहिद से सवाल किया कि क्या किसी ने आपको चीट किया और अगर किया तो वह कौन थीं? इस सवाल के जवाब में शाहिद कपूर हंसने लगे। तभी नेहा के सवाल को बढ़ाते हुए शाहिद की पत्नी ने सवाल पूछा कि कितनी लड़कियों ने उन्हें चीट किया? शाहिद ने इस पर कहा कि एक को लेकर तो मैं SURE हूं। दूसरी का कुछ कह नहीं सकता।

दरअसल, शाहिद-मीरा ने BFFs with Vogue के लिए साथ में शॉट दिया। इस दौरान इस कपल ने खुल कर अपनी लाइफ से जुड़ी बातें कीं। नेहा ने मीरा से इस दौरान सवाल किया कि पार्टी में अक्सर सबसे बोरिंग सेलेब कौन होता है? इस पर मीरा ने छूटते ही शाहिद का नाम ले लिया। शाहिद ने मीरा का जवाब सुनने के बाद मीरा को लुक दिया। वहीं मीरा ने तुरंत शाहिद को हंसते हुए कहा कि मजाक कर रही थी। इसके बाद मीरा ने नेहा से कहा देखिए लुक दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं।

नेहा ने शाहिद से जब सवाल पूछा कि उन्हें कितनी लड़कियों ने चीट किया? इस पर शाहिद ने साफ-साफ कहा कि वह एक के बारे में तो कह सकते हैं कि उसने चीट किया। दूसरी के बारे में उन्हें डाउट है। नेहा ने इस दौरान सवाल को बढ़ाते हुए कहा, क्या वो कोई हाइप्रोफाइल एक्ट्रेस है? जिनके साथ वह रिलेशनशिप में रह चुके हैं? इस पर शाहिद ने किसी का भी नाम लेने से साफ इनकार कर दिया। आप भी देखें ये वीडियो:-

