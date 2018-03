BFFs with Vogue: नेहा धूपिया ने आयुष्मान खुराना से पूछा कुछ ऐसा कि शर्म से लाल हो गईं भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना अब तक तीन फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। ‘जोर लगा के हईशा’, मनमर्जियां और शुभ मंगल सावधान में भूमि और आयुष्मान की जबरदस्त कैमेस्ट्री नजर आई। इन फिल्मों में दर्शकों को दोनों की जोड़ी काफी पसंद आई।अपनी तगड़ी कैमेस्ट्री के चलते दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ खूब चिटचैट करते हैं। हाल ही में भूमि और आयुष्मान दोनों नेहा धूपिया के शो BFFs वोग के एपिसोड में पहुंचे। इस दौरान नेहा ने आयुष्मान से कुछ ऐसा सवाल पूछा कि भूमि काफी एंबैरेस हो गईं।

आयुष्मान ने इस दौरान भूमि की पसंद को लेकर बातें करना शुरू किया। वहीं शो में डेटिंग और सेक्स से संबंधित बातें भी की गईं। दरअसल, शो के दौरान भूमि और आयुष्मान ने खुलकर नेहा से बातें कीं। इस टॉक शो के प्रोमो वीडियो में नेहा पूछती हैं कि वे बिना सेक्स के कितने समय तक रह सकते हैं। इस दौरान भूमि थोड़ा शर्मा जाती हैं। तभी आयुष्मान उनके लिए जवाब दे देते हैं।

वह कहते हैं कि भूमि एक घंटे से ज्यादा समय तक सेक्स के बिना नहीं रह सकतीं। इसके बाद नेहा आयुष्मान से भूमि को लेकर सवाल पूछते हैं कि भूमि को डेट करने वाले व्यक्ति को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। तो आयुष्मान कहते हैं कि वह व्यक्ति बेड पर पेशन्स दिखाए। तभी भूमि कहती हैं कि वह सब कुछ आराम से चाहती हैं- स्लो। बता दें, BFFs WithVogue का ये प्रोमो वीडियो कलर्स इनफिनिटी के ट्विटर अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है। आप भी देखें:-

Next up on #BFFsWithVogue, NEHA Dhupia​ gets up, close and personal with @ayushmannk and @psbhumi!

— Colors Infinity (@colors_infinity) March 5, 2018