यूजर ने टाइगर जिंदा है की कमाई को लेकर हर्षाली मल्होत्रा को करना चाहा ट्रोल, ‘मुन्नी’ ने दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्टर दंबग खान यानी कि सलमान खान की फिल्म ‘बंजरगी भाईजान’ में मुन्नी का किरदार निभा चुकीं हर्षाली मल्होत्रा सुर्खियों में हैं। हर्षाली की फिल्म ‘बंजरगी भाईजान’ ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। जिसके बाद अब सलमान खान की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ ने इस फिल्म को रिकार्ड के मामले में पीछे छोड़ दिया, इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने हर्षाली को ट्रोल करना चाहा। अभिनेत्री हर्षाली ने भी ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। हर्षाली ने फिल्म ‘बंजरगी भाईजान’ में ‘मुन्नी’ का किरदार निभाया था। इस फिल्म में दर्शकों ने हर्षाली की एक्टिंग की तारीफ भी की थी। ‘मुन्नी’ को सलमान बेहद पसंद करते हैं यही कारण है कि वह अक्सर हर्षाली के साथ नजर आते रहते हैं।

ट्विटर अकाउंट यूजर आदित्य ने फिल्म ‘बंजरगी भाईजान’ को लेकर ट्रोल करते हुए लिखा, हाय छुटकी, क्या तुम्हें पता है कि टाइगर जिंदा है फिल्म ने बंजरगी भाईजान के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन हम फिर भी हम तुम्हें पसंद करते हैं। हर्षाली ने इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, मुझे इस बात की खुशी है। मेरे सलमान अंकल और कैटरीना अंटी दोनों ही फेवरेट हैं, और मैं दोनों को ही पसंद करती हूं। इसके बाद कई ट्विटर अकाउंट यूजर्स ने हर्षाली के सपोर्ट में ट्वीट किए।

Hi chutki Do you know #TigerZindaHai has broken your movie’s record?? But we still luv you cutiepie!! @Harshaali032008

Iam very happy about that as @BeingSalmanKhan uncle and @Katrinakaif auntie both r mine and my favourite and I love both of them a lot https://t.co/mXtF5Nm9HP

— HarshaaliMalhotra (@Harshaali032008) January 16, 2018