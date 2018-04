VIDEO: ‘बाहुबली’ और ‘कटप्पा’ की दमदार डांस परफॉर्मेंस, देखने वालों के उड़े होश

फिल्म “बाहुबली द बिगनिंग” और “बाहुबली द कनक्लूजन” दोनों में ही गानों को शामिल किया गया और यह दोनों ही फिल्में शानदार गानों से सजाई गई थीं। लेकिन दोनों ही फिल्मों में कोई ऐसा गाना नहीं था जिसमें आप बाहुबली और कटप्पा को साथ में डांस करते देख पाते। तो अगर इन दोनों ने फिल्म में अपने एक्शन स्टेप्स के साथ डांस किया होता तो यह कैसा होता? एंड टीवी पर प्रसारित होने वाले रिएलिटी टीवी शो “हाई फीवर डांस का नया तेवर” में यह कंटेस्टेंट सूरज और आकाश यह कमाल करके दिखाएंगे। आज रात 9.30 बजे प्रसारित होने जा रहे इस एपिसोड में सूरज कटप्पा का और आकाश बाहुबली का किरदार निभाएगा।

दोनों के ही डांस स्टेप्स बहुत ही रोमांचित कर देने वाले हैं। शो का एक प्रोमो वीडियो एंड टीवी ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से अपलोड किया है। इस वीडियो को लारा दत्ता भूपति ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया गया है। लारा ने लिखा- तुम दोनों जैसे ट्विन्स मैंने आज तक नहीं देखे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आग लगी हो। एक मिनट 13 सेकंड के इस वीडियो में आप आकाश को और सूरज को शानदार स्टंट करते देख सकते हैं। उनकी यह परफॉर्मेंस जजेज को भी इतनी शानदार लगी कि वे भी अपनी कुर्सियों से खड़े होने को मजबूर हो गए। बता दें कि यह शो 17 मार्च से इस चैनल पर शुरू हुआ है और दर्शकों के दिलों को जीत रहा है।

